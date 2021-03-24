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MKYK ne demek, anlamı ne? MKYK açılımı nedir, sayısı kaç olur? MKYK hakkında bilgiler

AK Parti'nin bugün gerçekleştirilen olağan kongresi sonrası hakkında en çok arama yapılan konulardan biri de MKYK'nın açılımı oldu. Peki MKYK ne demek ve ne anlama gelmektedir? İşte konuyla ilgili tüm ayrıntılar...

MKYK ne demek, anlamı ne? MKYK açılımı nedir, sayısı kaç olur? MKYK hakkında bilgiler

MKYK'nın açılımı, Merkez Karar Yönetim Kurulu'dur. AK Parti'nin en üst karar organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'dur. Belirli kişilerden oluşan MKYK üyeleri parti yönetimini oluşturur. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na seçilenler bakan olur ya da başka görevlere atanırsa üyelikleri devam eder ancak MYK üyesi olamaz. Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri parti yönetiminde etkin bir şekilde rol alır.

MKYK SAYISI ARTIYOR

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde MKYK için açıklamalarda bulundu;

"Artık önümüzde 2023 var. 2023'e hazır mıyız? 2023'e hamdolsun şimdi bugün yapacağımız tüzük tadilatı ile 50 kişilik bir Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) değil şimdi 75 kişilik bir MKYK ile yola devam edeceğiz. Ayrıca, yedek diye bir ifade var o da 35 kişi ama onlar yedek olarak kalmayacak. Onlar da aynen 35 kişi ile beraber çalışacaklar asıl üyeler gibi.

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