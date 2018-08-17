Mlada Boleslav - Opava maçı istatistikleri

Mlada Boleslav ve Opava, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:00. 3 puanlı Mlada Boleslav 13. sırada bulunuyor, Opava 1 puana sahip ve 14. sırada. Mlada Boleslav son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Opava son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 369 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Mlada Boleslav kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.60, Opava sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Mlada Boleslav son haftadaki Opava müsabasında 0-2 yenildi.

Opava ise Mlada Boleslav karşılaşmasında 0-2 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Mlada Boleslav, 0 gol attı ve 5 gol yedi.

Opava ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Opava, 1 gol atarken 5 gol yedi.

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