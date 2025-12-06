M.Ö. 10.000 filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Gişede orta düzey bir başarı elde eden film, eleştirmenlerden olumsuz eleştriler aldı. Film, tarih öncesi bir mamut avcısı kabilesinin hikayesini konu alıyor. Peki, "M.Ö. 10.000 filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? M.Ö. 10.000 ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

M.Ö. 10.000 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Uzak bir dağ kabilesinde, genç avcı D’Leh (Steven Strait) kalbinin kraliçesini bulmuştur: Güzel Evolet (Camilla Belle). Gizemli bir savaşçı grup, köyünü yağmalayıp, Evolet’i kaçırınca, D’Leh sevdiği kadını kurtarmak için savaşçıların peşinden dünyanın öbür ucuna kadar gitmek üzere küçük bir avcı grubuna önderlik etmek zorunda kalır. Kaderin rüzgarına kapılan bu zoraki savaşçı-avcı grup, kılıç dişli kaplanlar ve tarih öncesi yırtıcılarıyla mücadele eder; kahramanca yolculuklarının sonunda bir kayıp uygarlığı ortaya çıkarırlar. Nihai kaderlerinde dev piramitlerin gökyüzüne uzandığı, hayalgücünün ötesinde bir imparatorluk vardır. Burada D’Leh’in halkını zorla köleleştiren güçlü bir tanrıyla karşı karşıya gelecektirler.