Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin M.Ö. 10.000 filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? M.Ö. 10.000 ne zaman çekildi?

        M.Ö. 10.000 filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

        M.Ö. 10.000 filmi, 6 Aralık Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu, Harald Kloser, Roland Emmerich'in kaleme aldığı filmin yönetmenliğini Roland Emmerich üstlenmektedir. Başrollerini Steven Strait , Camilla Belle ve Cliff Curtis paylaştığı film, 2008 yılında vizyona girdi. Peki, "M.Ö. 10.000 filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte M.Ö. 10.000 filminin konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2025 - 17:31 Güncelleme: 06.12.2025 - 17:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        M.Ö. 10.000 filminin konusu nedir?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        M.Ö. 10.000 filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Gişede orta düzey bir başarı elde eden film, eleştirmenlerden olumsuz eleştriler aldı. Film, tarih öncesi bir mamut avcısı kabilesinin hikayesini konu alıyor. Peki, "M.Ö. 10.000 filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? M.Ö. 10.000 ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

        M.Ö. 10.000 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        Uzak bir dağ kabilesinde, genç avcı D’Leh (Steven Strait) kalbinin kraliçesini bulmuştur: Güzel Evolet (Camilla Belle). Gizemli bir savaşçı grup, köyünü yağmalayıp, Evolet’i kaçırınca, D’Leh sevdiği kadını kurtarmak için savaşçıların peşinden dünyanın öbür ucuna kadar gitmek üzere küçük bir avcı grubuna önderlik etmek zorunda kalır. Kaderin rüzgarına kapılan bu zoraki savaşçı-avcı grup, kılıç dişli kaplanlar ve tarih öncesi yırtıcılarıyla mücadele eder; kahramanca yolculuklarının sonunda bir kayıp uygarlığı ortaya çıkarırlar. Nihai kaderlerinde dev piramitlerin gökyüzüne uzandığı, hayalgücünün ötesinde bir imparatorluk vardır. Burada D’Leh’in halkını zorla köleleştiren güçlü bir tanrıyla karşı karşıya gelecektirler.

        M.Ö. 10.000 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

        Steven Strait

        Camilla Belle

        Cliff Curtis

        Joel Virgel

        Afif Ben Badra

        Mo Zinal - Ka'Ren

        Nathanael Baring - Baku

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        Zarar gördü! Çernobil'de nükleer sızıntı tehlikesi!
        Zarar gördü! Çernobil'de nükleer sızıntı tehlikesi!
        Kraliyet tacına muhallebili saldırı
        Kraliyet tacına muhallebili saldırı
        CHP MYK belli oldu
        CHP MYK belli oldu
        "Ahlak krizi değil midir?"
        "Ahlak krizi değil midir?"
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Yürümeye başladı
        Yürümeye başladı
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!