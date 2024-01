Mobil cihazlarda yapay zeka çağı Samsung Electronics, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ ve Galaxy S24'ü tanıtarak Galaxy AI ile sunacağı yeni mobil deneyimleri paylaştı. Galaxy S24 serisinin sunduğu neredeyse her deneyimin, gücünü yapay zekadan aldığını vurgulayan şirket aynı zamanda Google ile yaptığı iş birliğini de duyurdu

Önde gelen teknoloji firmalarından Samsung, Yeni Galaxy S serisinde yapay zeka destekli özellikleriyle yenilikçi bir yola adım attığını duyurdu. Akıllı çağrı ve metin çevirileri, Galaxy'nin ProVisual Engine özelliğiyle çekilen fotoğrafları düzenleme özelliği ve Galaxy kullanıcılarının keşfetme ve araştırma şeklini değiştirecek yeni bir arama özelliğine kadar Galaxy S24 serisinde sunulan her deneyimin gücünü yapay zekadan aldığı vurgulanıyor.

"AKILLI TELEFONLARIN GELECEĞİNİ YAPAY ZEKA ŞEKİLLENDİRİYOR"

Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı ve CEO'su TM Roh, “Galaxy S24 serisi, dünya ile aramızdaki bağlantıyı dönüştürüyor ve mobil teknolojilerin gelecek on yılını başlatıyor. Galaxy AI, köklü inovasyon geleneğimiz ile insanların akıllı telefonlarını kullanma şekillerine dair derin bilgilerimiz üzerine geliştirildi. Dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarımıza yeni imkanlar sunacak olan Galaxy AI’ın günlük yaşamı nasıl destekleyeceğini görmek için sabırsızlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yapay zeka teknolojisinde bir devrimin eşiğinde olduklarını belirten Samsung Electronics Türkiye Başkanı ve CEO’su Jeff Jo, sözlerine, ‘‘Galaxy S24 serisi, mobil cihazların kullanımını yeniden tanımlıyor. Galaxy AI, günlük yaşamı bir deneyime dönüştürüyor, dil engellerini ortadan kaldırıyor ve yaratıcılığın yeni ufuklarını açıyor. Bu seri, akıllı telefonların geleceğini yapay zeka, inovasyon ve estetikle şekillendiren bir dönüm noktası ve biz bu yenilikçi çağın öncüsü olmaktan gurur duyuyoruz’’ ifadeleriyle devam etti.

Galaxy AI, hayatın her alanını, özellikle de akıllı telefonun en temel rolü olan “iletişimi” geliştirmeyi amaçlayan kullanışlı yapay zeka özellikleri sunuyor. Dil bariyerini aşarak iletişim kurmanız gerektiğinde, Galaxy S24 serisi bunu her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Yurt dışından bir öğrenciyle veya iş arkadaşınızla sohbet etmek ya da başka bir ülkede tatildeyken rezervasyon yaptırmak sorun olmaktan çıkıyor.

ÖNE ÇIKAN YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİ

Telefona yüklü gelen Live Translate, uygulaması ile telefon görüşmeleri, iki yönlü ve gerçek zamanlı olarak hem sesli hem de metin desteğiyle çevrilebiliyor. Bunun için üçüncü taraf uygulamalara gerek kalmıyor ve cihaz üzerindeki yapay zeka özelliğiyle desteklenen konuşmalar tamamen gizli tutuluyor. Canlı konuşmalar, bölünmüş ekranda görünecek şekilde, anında çevrilebiliyor, böylece karşı karşıya duran kişiler diğer kişinin söylediklerinin metin dökümünü okuyabiliyor.

Mesajlar ve diğer uygulamalarda “Chat Asistanı”, bir iş arkadaşına resmi bir mesaj yazmak veya bir sosyal medya başlığı için kısa ve akılda kalıcı bir cümle üretmek gibi yetenekler sunuyor, iletişimin amaçlandığı gibi gerçekleşmesini sağlamak için iletişim tonunu mükemmelleştirmeye yardımcı oluyor. Samsung Klavyede yerleşik olarak bulunan yapay zeka yetenekleri, mesajları, e-postaları ve daha fazlasını 13 dil arasında gerçek zamanlı çevirebiliyor. Araç kullanırken Android Auto, gelen mesajları otomatik olarak özetleyebiliyor ve birine tahmini varış zamanınızı göndermek gibi eylemler öneriyor. Böylece yola odaklanırken bağlantıda kalmaya devam ediliyor.

Samsung Notes, yapay zeka tarafından oluşturulan özetler sunan Not Asistanı ile organize olmayı kolaylaştırıyor. Önceden hazırlanmış formatlarla not almayı kolaylaştıran bir şablon oluşturma imkanı sunan Not Asistanı kısa bir ön izlemeyle notların kolayca fark edilmesini sağlayan formatlarda sunuyor.

Ses Kaydı Asistanı ise birden fazla konuşmacının olduğu durumlarda bile ses kayıtlarını yazıya dökmek, özetlemek ve hatta çevirmek için yapay zeka ve Konuşmadan Metne (text-to-speech) teknolojilerini kullanıyor.

GOOGLE İLE YAPAY ZEKA İŞ BİRLİĞİ

Bu özelliklerin yanı sıra, Samsung Electronics ve Google Cloud, Google Cloud'un üretken yapay zeka (Generative AI) teknolojilerini dünyanın dört bir yanındaki Samsung akıllı telefon kullanıcılarına sunmak için yeni bir iş birliği başlattıklarını açıkladı. San Jose, Kaliforniya'da gerçekleştirilen Galaxy Unpacked etkinliğinde Samsung Galaxy S24 serisinin tanıtılmasının ardından, Samsung, akıllı telefonlarına bulut destekli Vertex AI üzerinden Gemini Pro ve Imagen 2'yi sunan ilk Google Cloud iş ortağı olduğunu duyurdu.

Samsung Electronics Kurumsal Başkan Yardımcısı ve Mobil e-Deneyim İş Birimi Yazılım Ofisi Başkanı Janghyun Yoon, iş birliğiyle ilgili olarak şunları söyledi: “Google ve Samsung, teknolojiyi herkes için daha yararlı ve erişilebilir hale getirmenin önemi konusunda uzun zamandır ortak değerlere sahip. Galaxy S24 serisinin, Vertex AI üzerinde çalışan Gemini Pro ve Imagen 2 ile donatılan ilk akıllı telefonlar olmasından heyecan duyuyoruz. Google Cloud ve Samsung ekipleri, aylarca hassas testler ve rekabetçi değerlendirme çalışmaları yaparak Galaxy'de en iyi Gemini destekli yapay zeka deneyimlerini sunmak için birlikte çalıştı.”

Samsung, Vertex AI üzerinde Gemini Pro'yu tüketicilere sunan ilk Google Cloud iş ortağı oldu. Sıfırdan başlayıp çok modlu çalışabilecek şekilde tasarlanan Gemini, metin, kod, görüntü ve video dahil olmak üzere farklı bilgi türlerini genelleştirebiliyor, sorunsuz bir şekilde anlayabiliyor ve bağlantılar kurup bilgileri birleştirebiliyor. Kullanıcılar, Samsung'a özgü uygulamalar olan Notlar, Ses Kaydedici ve Klavye'nin özetleme yeteneklerinde bu özellikten yararlanmaya başlayabiliyor. Vertex AI üzerinde çalışan Gemini Pro, Google Cloud ile Samsung'a güvenlik, emniyet, gizlilik ve veri uyumluluğu gibi kritik yetenekler de sunuyor.