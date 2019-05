Müzisyen Moby'nin anılarını kaleme aldığı otobiyografi kitabı Then It Fell Apart, kelimenin tam anlamıyla olay yarattı. Kitabında, Natalie Portman ile 90'ların sonunda sevgili olduklarını ileri süren Moby "O 20 ben 33 yaşındaydım" diye yazdı.