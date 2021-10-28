Moda sektörünün ünlü ismi hayatını kaybetti 0:00 / 0:00

Emre adında ikiz kardeşi bulunan Emir Ziyal sabaha karşı vefat etti. Ankara'ya eşi Seda Ziyal ile birlikte yeni mağaza açmak için giden Emir Ziyal kaldıkları otelde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Reşit Özet'in haberine göre Ziyal, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 1983 doğumlu olan Emir Ziyal’in cenazesi yarın Altunizade Camii'nde kılınacak öğle namazının ardında toprağa verilecek.

Emir Ziyal (solda), annesi Sera Ziyal, ikiz kardeşi Emre Ziyal

Biri Batik, diğeri de Tiffany'nin genel müdürlük koltuğunda oturan ikizler, Türkiye'nin ünlü kebapçılarından Tike'nin Bodrum Palmarina'da bir şubesini açmıştı. Hayatını kaybeden Emir Ziyal'in 2 buçuk yaşında bir oğlu var.