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Moda perakendecisi Tommy Hilfiger, üçüncü kez düzenlenen Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge yarışması için başvuruların 8 Mart 2021'e kadar süreceğini duyurdu. Küresel programın, modada pozitif sosyal etki yaratacak çözümler geliştiren kuruluş ve gelişme aşamasındaki girişimleri desteklemeyi amaçladığı belirtildi.

İlk kez 2018 yılında düzenlenen Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge yarışmasının girişimcileri şimdiye dek 350 bin euroluk destekte bulunduğu kaydedildi.

Programın üçüncü döneminde, topluluklarının ilerlemesi ve moda dünyasında daha kapsayıcı bir geleceğin mümkün olması için çalışan girişimcilerin güçlendirilmesi ve desteklenmesi hedefleniyor.

'SOSYAL ETKİ YARATANLARI ÖNE ÇIKARIYORUZ'

Programa ilişkin açıklamalarda bulunan markanın kurucusu Tommy Hilfiger, "Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge, yürekleri ve ruhlarıyla kendilerini sektörümüzde olumlu sosyal etki yaratmaya adayan girişimcileri öne çıkarıyor. Bu yıl, özellikle çok daha fazla çeşitlilik içeren bakış açılarını, fikirleri ve toplulukları sergilemek istiyoruz" dedi.

Verilen bilgiye göre, kazananlara önerdikleri işleri geliştirmelerini finanse etmek ve bilgi birikimlerini geliştirmek üzere toplam 200 bin euroluk ödül sunulacak.

Ayrıca, bir yıl süreyle Tommy Hilfiger’ın kurum içi uzmanlarından mentorluk desteği, INSEAD Sosyal Girişimcilik Programı’na (ISEP) katılma hakkı ve INSEAD’den bir yıl süreyle mentorluk desteği de kazananlara sunulacak diğer ödüller arasında yer alıyor.