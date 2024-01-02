Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        İnternet
        Sosyal Medya
        Mobil
        Bilişim
        Cihaz
        Oyun
        Uygulama
        BIST 100 7.582,13 %1,50
        DOLAR 29,7104 %0,62
        EURO 32,7434 %0,25
        ALTIN 1.982,26 %1,25
        FAİZ 40,16 %1,21
        GÜMÜŞ GRAM 22,96 %1,62
        BITCOIN 45.607,00 %4,53
        GBP/TRY 37,7873 %0,34
        EUR/USD 1,1010 %-0,33
        BRENT 78,93 %2,45
        ÇEYREK ALTIN 3.240,95 %1,24
        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama “Modanın Durumu, 2024” raporunda tek Türk marka - Teknoloji Haberleri

        “Modanın Durumu, 2024” raporunda tek Türk marka

        Business of Fashion ve Mckinsey tarafından hazırlanan, "Modanın Durumu, 2024" (The State of Fashion 2024) raporunda Trendyol, global moda endüstrisinde ezber bozan üçüncü nesil markalar arasında gösterildi. Trendyol, listede yer alan tek Türk şirketi oldu. Rapora göre, 2024 yılında hızlı moda sektörü, üçüncü nesil şirketlerin öncülüğünde önemli değişikliklere tanık olacağı vurgulandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 12:14 Güncelleme: 02.01.2024 - 12:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Modanın Durumu, 2024" raporunda tek Türk marka
        ABONE OL
        ABONE OL

        100’den fazla ülkede moda endüstrisinin nabzını tutan Business of Fashion platformu ve dünyanın en önemli araştırma şirketlerinden Mckinsey tarafından, global moda endüstrisindeki trendleri analiz eden “Modanın Durumu” (State of Fashion) raporunda Trendyol, global moda endüstrisinde “ezberbozan” üçüncü nesil moda markaları arasında gösterildi.

        Business of Fashion platformunda yayınlanan analize göre, uygun maliyetle hızlı, kaliteli, inovatif üretim yapan, müşteri sadakatini önceliklendiren ve üçüncü nesil olarak tanımlanan bu moda markaları, global moda endüstrisinde oyunun kurallarını baştan yazıyor. “State of Fashion 2024” raporunda “ezberbozan” üçüncü nesil markalar arasında tek Türk markası olarak Trendyol da yer aldı. Rapora göre, sadece ürünlerini daha hızlı ve uygun maliyetle sunmakla kalmayıp aynı zamanda müşteri sadakatini ana hedef olarak benimseyen üçüncü nesil şirketler, hızlı bir şekilde sektörün yeni oyun kurucuları haline geliyor.

        REKLAM

        YENİ NESİL PAREKENDECİLERE KAYIŞ

        “State of Fashion 2024” raporuna göre üçüncü nesil moda markaları, son trendlere uygun tasarımları, kaliteleri ve uygun fiyatlarıyla batı pazarlarındaki tüketicilerin ilgisini çekiyor. Analize göre; ABD’deki müşterilerin yüzde 40’ı, İngiltere’de ise yüzde 26’sı son 12 ayda alışveriş tercihlerini, üçüncü nesil moda markalarından yana kullandı. Üçüncü nesil moda markaları, kaliteli ve global ölçekte dikkat çeken tasarımları, makul fiyatlarla pazara sunmalarıyla ön plana çıkıyor. Raporda yer alan bir başka sonuç ise, üçüncü nesil moda markalarının, günümüz tüketicisini yakalayan etkin ve deneyimsel sosyal medya kullanımıyla da ön plana çıkması.

        Trendyol Group CEO’su Erdem İnan: “Bugün Türkiye’de üretilen tekstil ürünleri, Avrupa’dan Orta Doğu'ya, çok geniş bir coğrafyada kullanıcılar tarafından tercih ediliyor. Bunu öncelikle ülkemizin kaliteli üretim gücüne borçluyuz. Trendyol markalı ürünler Türkiye’nin dört bir yanındaki 400’ten fazla yerli üreticimiz tarafından üretiliyor. “State of Fashion” raporunun da ortaya koyduğu gibi; müşteri sadakatini ana hedef olarak belirleyen şirketler global olarak sektörde ön plana çıkıyor. Trendyol olarak müşteriyi odağa alan iş yapış biçimimizi girdiğimiz tüm pazarlarda uyguluyoruz” ifadelerini kullandı.

        Küresel olarak e-ticarette en büyük dönüşümün tedarik zincirinde yaşandığının altını çizen İnan, “Pazaryeri modelleri gelişmeye devam ederken, bir yandan da üreticilerin doğrudan e-ticaret ekosistemine dahil olduğu tedarik zinciri modelleri ön plana çıkmaya başladı. Bu da üretim ve lojistik anlamında güçlü ülkeleri sınır ötesi e-ticarette avantajlı duruma getiriyor. Türkiye’nin hem kaliteli üretim yapan markaları hem de hammadde ihtiyacını karşılayacak çok iyi tedarikçileri var. Türkiye çevresindeki geniş coğrafyaya da lojistik anlamda çok entegre ve verimli bir şekilde büyük pazarlara ulaşabiliyor. İşte tüm bu nedenlerden ötürü Türkiye önemli bir üretim ve lojistik merkezi. “State of Fashion 2024” raporu da tedarik zincirindeki bu dönüşümün ve bu dönüşümü başarılı biçimde değerlendiren markaların altını çiziyor” şeklinde konuştu.

        "TÜRK ÜRÜNLERİNE BÜYÜK İLGİ VAR"

        Yerli üreticiler tarafından üretilen ürünlerin, yurt dışı pazarlarda büyük ilgi gördüğüne değinen İnan, “Geçtiğimiz yıl Almanya’da ilk yurt dışı ofisimizin açılışını gerçekleştirdik. Bugün 1.5 milyonun üzerinde müşteri Almanya’da Trendyol aracılığıyla 200’den fazla Türk markasından alışveriş yapıyor. Platformumuz aracılığıyla 350 binden fazla ürüne ulaşabiliyorlar. Yakın zamanda da Almanya Online Perakendeciler Birliği (BVOH) tarafından Avrupa’nın bir numaralı moda pazaryeri seçildik. Son 12 ay içerisinde, Trendyol uygulaması Almanya’da en çok indirilen uygulamalar arasına girdi.

        Yurt dışı açılımımız Almanya’dan sonra Azerbaycan ve Körfez ülkeleri ile devam etti. Azerbaycan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde de kısa sürede en fazla indirilen alışveriş uygulaması olduk. Bu yıl kasım kampanyalarını ilk kez yurtdışına açtık. Satıcılarımızla birlikte başarılı sonuçlar elde ettik. Kasım boyunca Azerbaycan’da 60 milyonun üzerinde ziyaret aldık. 4 milyona yakın ürün satılırken öne çıkan kategoriler; giyim, ev-yaşam, hızlı tüketim ürünleri ve kozmetik oldu. Körfez ülkelerindeki müşterilerimizin de Türk ürünlerine ilgisinden memnunuz. Bu ülkelerde, faaliyete başladığımız Ağustos ayından bu yana 9 milyon adedi aşkın ‘Made in Türkiye’ etiketli ürün satıldı. Bu yılın sonunda 60 binden fazla satıcımızı tek tuşla Körfez ülkelerine satış yapar hale getireceğiz. Bu yıl itibariyle 3 milyon uluslararası aktif müşteri sayısına ulaşmış durumdayız. 2024 yılında dünya genelinde; 170 milyon ürünü 12 milyon aktif müşterimize, 38 milyon sipariş aracılığıyla ulaştırmayı hedefliyoruz’’ dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Seçime katılacak partiler belli oldu
        Seçime katılacak partiler belli oldu
        33 İsrail casusu şüphelisi, 8 kentte yakalandı!
        33 İsrail casusu şüphelisi, 8 kentte yakalandı!
        Japonya'da peş peşe depremler!
        Japonya'da peş peşe depremler!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Güney Kore'de ana muhalefet liderine bıçaklı saldırı
        Güney Kore'de ana muhalefet liderine bıçaklı saldırı
        İkisi de hayatını kaybetti! Ölümüne kaçış!
        İkisi de hayatını kaybetti! Ölümüne kaçış!
        'Kraliçe Mary' sahnede
        'Kraliçe Mary' sahnede
        109 yıl hapis cezası vardı! Yakalanma anı kamerada!
        109 yıl hapis cezası vardı! Yakalanma anı kamerada!
        Hakim'in kalemi kırılıyor
        Hakim'in kalemi kırılıyor
        Kurucusundan "Fergio House" savunması!
        Kurucusundan "Fergio House" savunması!
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        Prof. Dr. Şener'den 'mikoplazma enfeksiyonu' uyarısı!
        Prof. Dr. Şener'den 'mikoplazma enfeksiyonu' uyarısı!
        10 numara emekli!
        10 numara emekli!
        Enflasyona göre maaş zammı senaryoları
        Enflasyona göre maaş zammı senaryoları
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        Sahte hesabı askıya alındı
        Sahte hesabı askıya alındı
        İsrail'de muhalefet liderinden Netanyahu iması
        İsrail'de muhalefet liderinden Netanyahu iması
        Tunceli'deki 4.2'nin ardından... Prof. Dr. Görür: Bu fay kırılmaya hazır!
        Tunceli'deki 4.2'nin ardından... Prof. Dr. Görür: Bu fay kırılmaya hazır!
        Anne, baba ve ikizler öldü! Uyuyan 2 çocuk kurtuldu!
        Anne, baba ve ikizler öldü! Uyuyan 2 çocuk kurtuldu!
        Bitcoin 21 ayın zirvesinde
        Bitcoin 21 ayın zirvesinde