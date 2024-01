“Modanın Durumu, 2024” raporunda tek Türk marka Business of Fashion ve Mckinsey tarafından hazırlanan, "Modanın Durumu, 2024" (The State of Fashion 2024) raporunda Trendyol, global moda endüstrisinde ezber bozan üçüncü nesil markalar arasında gösterildi. Trendyol, listede yer alan tek Türk şirketi oldu. Rapora göre, 2024 yılında hızlı moda sektörü, üçüncü nesil şirketlerin öncülüğünde önemli değişikliklere tanık olacağı vurgulandı

Giriş: 02.01.2024 - 12:14

