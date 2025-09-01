Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Modi ile Putin bir araya geldi | Dış Haberler

        Modi ile Putin bir araya geldi

        Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2025 - 18:15 Güncelleme: 01.09.2025 - 18:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Modi ile Putin bir araya geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Ukrayna'da barış için çaba sarf edilmesi gerektiğini belirterek, "Hindistan ve Rusya, en zor şartlar altında bile her zaman omuz omuza ilerlemiştir." dedi.

        Modi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in Tiencin şehrinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi çerçevesinde bir araya geldi.

        Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, iki ülke arasındaki işbirliğinin BRICS, G20, Birleşmiş Milletler ve ŞİÖ nezdinde ilerlediğini söyledi.

        İki ülke arasındaki ilişkilerin "özel imtiyazlı stratejik ortaklık" düzeyinde bulunduğunu vurgulayan Putin, "Çok yönlü Rusya-Hindistan ilişkileri, bu ilkelere dayanarak etkin şekilde gelişiyor." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Putin, iki ülke arasındaki ticaretin ve turist ziyaretlerinin de arttığını belirterek, “Ülkelerimiz, on yıllardır dostane ilişkilere sahiptir. Bu, gelecekte de ilişkilerimizin gelişmesinin temelidir ve bu ilişkiler, halklarımızın büyük çoğunluğu tarafından desteklenmektedir." dedi.

        Modi de iki ülke arasındaki güçlü ilişkilere işaret ederek, 1,4 milyar Hint vatandaşının Putin'in bu yıl gerçekleştirmeyi planladığı Hindistan ziyaretini beklediğini dile getirdi.

        Rusya ile Hindistan arasındaki ilişkilerin küresel barış, istikrar ve refah için de gerekli olduğunu vurgulayan Modi, "Hindistan ve Rusya, en zor şartlar altında bile her zaman omuz omuza ilerlemiştir.” diye konuştu.

        Ukrayna Savaşı'na da değinen Modi, "Barışın tesis edilmesine yönelik tüm son çabaları memnuniyetle karşılıyor ve tüm tarafların bu konuya yapıcı şekilde yaklaşmasını umuyoruz. Çatışmayı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmenin ve barışı sağlamanın yollarını aramak gerekir. Bu, tüm insanlığın çağrısıdır." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Akın Gürlek'ten İBB ve Aziz İhsan Aktaş soruşturmaları açıklaması!
        Akın Gürlek'ten İBB ve Aziz İhsan Aktaş soruşturmaları açıklaması!
        Kusursuz Devler!
        Kusursuz Devler!
        1 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        1 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Bebeğini çöpe atıp alışverişe gitti!
        Bebeğini çöpe atıp alışverişe gitti!
        Hilal'in ölümüyle ilgili Boğaziçi'nden açıklama!
        Hilal'in ölümüyle ilgili Boğaziçi'nden açıklama!
        Eski kulüp başkanı kafede infaz edilmişti! 17 yaşındaki tetikçi konuştu!
        Eski kulüp başkanı kafede infaz edilmişti! 17 yaşındaki tetikçi konuştu!
        Barış Alper Yılmaz geri adım atmıyor!
        Barış Alper Yılmaz geri adım atmıyor!
        Hatay Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı
        Hatay Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı
        2 bin 100 yıllık mezarın içinden çıktı!
        2 bin 100 yıllık mezarın içinden çıktı!
        İş insanına otomobilde 4 kurşun!
        İş insanına otomobilde 4 kurşun!
        Fenerbahçe, Ederson'u getiriyor!
        Fenerbahçe, Ederson'u getiriyor!
        1250 internet sitesi erişime kapatıldı
        1250 internet sitesi erişime kapatıldı
        Cerny'de işlem tamam!
        Cerny'de işlem tamam!
        Bir yıl farkla 'Yenge' olamadı
        Bir yıl farkla 'Yenge' olamadı
        İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi
        İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi
        Ünlülerin 2025 yazı
        Ünlülerin 2025 yazı
        Mehmet Uçum: Sürecin adı çözüm değil, geçiş sürecidir
        Mehmet Uçum: Sürecin adı çözüm değil, geçiş sürecidir
        AYM'den Rabia Naz Vatan kararı! Anne ve babaya manevi tazminat
        AYM'den Rabia Naz Vatan kararı! Anne ve babaya manevi tazminat