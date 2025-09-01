Modi ile Putin bir araya geldi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Ukrayna'da barış için çaba sarf edilmesi gerektiğini belirterek, "Hindistan ve Rusya, en zor şartlar altında bile her zaman omuz omuza ilerlemiştir." dedi.

Modi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in Tiencin şehrinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi çerçevesinde bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, iki ülke arasındaki işbirliğinin BRICS, G20, Birleşmiş Milletler ve ŞİÖ nezdinde ilerlediğini söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin "özel imtiyazlı stratejik ortaklık" düzeyinde bulunduğunu vurgulayan Putin, "Çok yönlü Rusya-Hindistan ilişkileri, bu ilkelere dayanarak etkin şekilde gelişiyor." ifadesini kullandı.

Putin, iki ülke arasındaki ticaretin ve turist ziyaretlerinin de arttığını belirterek, “Ülkelerimiz, on yıllardır dostane ilişkilere sahiptir. Bu, gelecekte de ilişkilerimizin gelişmesinin temelidir ve bu ilişkiler, halklarımızın büyük çoğunluğu tarafından desteklenmektedir." dedi.

Modi de iki ülke arasındaki güçlü ilişkilere işaret ederek, 1,4 milyar Hint vatandaşının Putin'in bu yıl gerçekleştirmeyi planladığı Hindistan ziyaretini beklediğini dile getirdi.