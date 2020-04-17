Modül sözcüğü nasıl yazılır, sözlük anlamı nedir? Pek çok kişi yazım kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

MODÜL NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, modül şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "modul, modil" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı 'modül'dür.

MODÜL SÖZLÜK ANLAMI TDK

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı

- Parça,

- Herhangi bir mekanik özelliği belirten katsayı,

- Bir yapının çeşitli bölümleri arasında orantıyı sağlamak için kullanılan ölçü birimi,

- Bir uzay taşıtının yapısı içinde yer alan ve kendi başına hareket edebilen bağımsız bölüm.

anlamlarına gelen modül, Türkçeye Fransızcadan geçmiştir.