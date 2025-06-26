Moğol folk metal grubu The HU İstanbul'a geliyor

Müziklerinde morin Huur ve tovşur gibi geleneksel Moğol çalgılarını ve gırtlaktan söylenen höömey tarzı vokalleri kullanan isimlerini Moğolistan'da "Hunnu" adıyla bilinen eski Türk-Moğol imparatorluğu Büyük Hun İmparatorluğu'ndan alan The HU, İstanbul'a geliyor. Tarzlarını “hunnu rock” olarak tanımlayan Moğol folk metal grubu, Epifoni organizasyonuyla, 16 Temmuz’da KüçükÇiftlik Park'ta konser verecek.

830 milyondan fazla dinlenmeye ulaşan, 1 numaraya yükselen albümleri, dünya çapında çok sayıda kapalı gişe turneleri, dünya çapındaki büyük festivallerde sahne almaları, üst düzey devlet kurumları ve yetkilileri tarafından tanınmaları ve rock'ın en büyük isimlerinden bazılarıyla yaptıkları iş birlikleriyle The HU, kısa sürede yenilikçi "Hunnu Rock" markasıyla Moğol müziğini ön plana çıkardı.

Heavy Metal efsanesi Iron Maiden ile güçlerini birleştirerek benzersiz ve sürükleyici performanslarını aynı sahnede paylaşan, grubun en popüler şarkılarından biri olan "The Trooper"ın cover versiyonunu yayınlayarak Iron Maiden'a saygılarını sunan ekip, bu işten de alnının akı ile çıktı.