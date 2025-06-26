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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Moğol folk metal grubu The HU İstanbul'a geliyor

        Moğol folk metal grubu The HU İstanbul'a geliyor

        The HU ismiyle müzik sahnesine adım atan ve tarzlarını "hunnu rock" olarak tanımlayan Moğol folk metal grubu, 16 Temmuz'da KüçükÇiftlik Park'ta konser vermek üzere İstanbul'a geliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2025 - 00:19 Güncelleme: 26.06.2025 - 00:19
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        Moğol folk metal grubu The HU İstanbul'a geliyor
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        Müziklerinde morin Huur ve tovşur gibi geleneksel Moğol çalgılarını ve gırtlaktan söylenen höömey tarzı vokalleri kullanan isimlerini Moğolistan'da "Hunnu" adıyla bilinen eski Türk-Moğol imparatorluğu Büyük Hun İmparatorluğu'ndan alan The HU, İstanbul'a geliyor. Tarzlarını “hunnu rock” olarak tanımlayan Moğol folk metal grubu, Epifoni organizasyonuyla, 16 Temmuz’da KüçükÇiftlik Park'ta konser verecek.

        830 milyondan fazla dinlenmeye ulaşan, 1 numaraya yükselen albümleri, dünya çapında çok sayıda kapalı gişe turneleri, dünya çapındaki büyük festivallerde sahne almaları, üst düzey devlet kurumları ve yetkilileri tarafından tanınmaları ve rock'ın en büyük isimlerinden bazılarıyla yaptıkları iş birlikleriyle The HU, kısa sürede yenilikçi "Hunnu Rock" markasıyla Moğol müziğini ön plana çıkardı.

        Heavy Metal efsanesi Iron Maiden ile güçlerini birleştirerek benzersiz ve sürükleyici performanslarını aynı sahnede paylaşan, grubun en popüler şarkılarından biri olan "The Trooper"ın cover versiyonunu yayınlayarak Iron Maiden'a saygılarını sunan ekip, bu işten de alnının akı ile çıktı.

        Bazı şarkı sözleri, eski Moğol savaş naralarından ve şiirlerinden alıntılar içeren ekip, 27 Kasım 2019'da Hu, Moğol kültürünü dünya çapında tanıttığı için Moğolistan'ın en yüksek devlet ödülü olan Cengiz Han Nişanı ile ödüllendirildi. 3 Aralık 2020'de grup, Metallica'nın "Sad But True" şarkısının cover versiyonunu yayınladı. 2020'de The Hu, Metallica'nın 30. yıl dönümü albümü Metallica Blacklist'e katılacak 53 sanatçıdan biri olarak seçildi.

        THE HU, Billboard, NPR, GQ, The Guardian, The Independent, Revolver ve hatta Sir Elton John'un kendisi gibi eleştirmenlerden övgüler aldı. Serj Tankian (System of a Down), William Duvall (Alice In Chains), Jacoby Shaddix (Papa Roach), Lzzy Hale (Halestorm) ve DL (Bad Wolves) gibi rock'ın önde gelen sanatçılarıyla iş birliklerinin yanı sıra THE HU, EA Games'in Star Wars Jedi için müzik kaydetmek de dahil olmak üzere sesleriyle kitlelere ulaşmak için eklektik yollar keşfetti.

        Konserin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

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        #Küçükçiftlik Park
        #The HU
        #Metal müzik
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        #Biletinial
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