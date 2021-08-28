Müzik dünyasının acı kaybı 0:00 / 0:00

Müzik dünyasından bir yıldız daha kaydı. Moğollar'ın eski davulcusu Ayzer Danga koronavirüs nedeniyle yaşımını yitirdi. Cahit Berkay ve Taner Örgün, müzisyen arkadaşlarının vefat haberini duyurdu.

— Cahit Berkay (@cahit_berkay) August 27, 2021

Berkay, "Yıllarca Moğollar’da birlikte müzik yaptığımız kardeşim Ayzer’i kaybettik. Çok üzgünüm" dedi.

— taner öngür (@tanerong) August 27, 2021

Taner Öngür ise, "Çok üzgünüm, yıllarca birlikte sahne aldığımız, çok sevdiğim arkadaşım Ayzer Danga’yı kaybettik, sonsuz yolculuğunda yolun açık olsun kardeşim" ifadelerini kullandı.

Cem Karaca, Cahit Berkay ve Ayzer Danga

Danga kariyeri boyunca Mavi Işıklar, Kardaşlar, Edip Akbayram ve Dostlar, Erkin Koray gibi isimlerle de çalıştı.

Cahit Berkay, Ayzer Danga ve Taner Öngür

Edip Akbayram (önde solda) ve Ayzer Danga (ayakta sağdan ikinci)