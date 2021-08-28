Müzik dünyasının acı kaybı

Müzik dünyasından bir yıldız daha kaydı. Moğollar'ın eski davulcusu Ayzer Danga koronavirüs nedeniyle yaşımını yitirdi. Cahit Berkay ve Taner Örgün, müzisyen arkadaşlarının vefat haberini duyurdu.
— Cahit Berkay (@cahit_berkay) August 27, 2021
Berkay, "Yıllarca Moğollar’da birlikte müzik yaptığımız kardeşim Ayzer’i kaybettik. Çok üzgünüm" dedi.
— taner öngür (@tanerong) August 27, 2021
Taner Öngür ise, "Çok üzgünüm, yıllarca birlikte sahne aldığımız, çok sevdiğim arkadaşım Ayzer Danga’yı kaybettik, sonsuz yolculuğunda yolun açık olsun kardeşim" ifadelerini kullandı.
Danga kariyeri boyunca Mavi Işıklar, Kardaşlar, Edip Akbayram ve Dostlar, Erkin Koray gibi isimlerle de çalıştı.
YORUMLAR