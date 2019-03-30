Moğolistan'da kesilen hayvanın içine kor halindeki taşlar yerleştirilerek uygulanan sıra dışı pişirme yöntemi görenleri şaşırtıyor.

AA'nın haberine göre Moğolistan'da "boğduk" ya da "boodog" adı verilen binlerce yıllık et pişirme tekniği özellikle kırsal kesimde sürdürülüyor. Göçebe Moğol yemek geleneğinin bir parçası olan bu teknikle dağ sıçanı ya da oğlak gibi hayvanların eti kor haline gelene kadar ısıtılmış taşların yardımıyla pişiriliyor.

Boğduk yöntemiyle et pişirmek için yakalanan dağ sıçanı ya da oğlağın kafası kesiliyor, boyun kısmından hayvanın iç organları çıkarılıyor ve pişirme işlemine geçiliyor.

Bu aşamada kor haline gelene kadar ateşin içinde bırakılan taşlar kullanılıyor. İyice ısınan taşlardan büyük olanlar maşa yardımıyla hayvanın boşaltılan karın bölgesine yerleştiriliyor. Ardından hayvanın kendi etinden parçalar veya istenirse başka et parçaları gövdenin içine koyuluyor. Bunların üzerine tuz ve doğranmış soğanlar ekleniyor.

Sonraki aşamada da öncekilerden daha küçük ve yine kor haline gelmiş taşlar hayvanın postunun içine bırakılıyor. Hayvanın gövdesinin içi dolduktan sonra boyun kısmında açılmış olan delik bir tel bağlanarak kapatılıyor.

Zaten yoğun duman ve kokuya sebep olan bu aşamalardan sonra daha fazla dumanlı ve ağır bir kokuya sebep olan safhaya geçiliyor. Kor halindeki taşlar, et ve soğanla dolan hayvanın tüyleri tamamen yakılıyor. Eskiden ateşin içinde bırakılan demirlerin kullanıldığı veya hayvanın doğrudan ateşe tutulduğu bu aşamada artık pürmüz kullanılıyor.

Tüyler de tamamen yakıldıktan sonra derinin içindeki etlerin pişmesi için 1-2 saat bekleniyor. Beklemenin ardından ortasından kesilen gövdenin içinden taşlar ayıklanıyor ve etler yeniyor.