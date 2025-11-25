Habertürk
        Haberler Magazin Mohamed Ramadan'dan, Gülsim Ali'ye: Harika bir Türk oyuncu - Magazin haberleri

        Mohamed Ramadan'dan, Gülsim Ali'ye: Harika bir Türk oyuncu

        Mısırlı dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Mohamed Ramadan, 31 milyon takipçili hesabından Gülsim Ali'yi övdü; "Bayıldım, harika bir Türk oyuncu"

        Giriş: 25.11.2025 - 20:31 Güncelleme: 25.11.2025 - 20:31
        "Harika bir Türk oyuncu"
        Ünlü oyuncu Gülsüm Ali, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportaj sırasında Mısırlı aktör, şarkıcı, rapçi, dansçı ve yapımcı Mohamed Ramadan’ın bir şarkısını mırıldanmaya çalıştı.

        Ramadan, bu anları 31 milyon takipçili sosyal medya hesabından paylaşarak Ali’ye övgüler yağdırdı; "Bayıldım, harika bir Türk oyuncu." Gülsüm Ali de Ramadan’a sosyal medyadan karşılık vererek, “Sevgi ve saygılarım” mesajını paylaştı.

        #Mohamed Ramadan
        #Gülsim Ali
