Mohamed Ramadan'dan, Gülsim Ali'ye: Harika bir Türk oyuncu

Ünlü oyuncu Gülsüm Ali, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportaj sırasında Mısırlı aktör, şarkıcı, rapçi, dansçı ve yapımcı Mohamed Ramadan’ın bir şarkısını mırıldanmaya çalıştı.

Ramadan, bu anları 31 milyon takipçili sosyal medya hesabından paylaşarak Ali’ye övgüler yağdırdı; "Bayıldım, harika bir Türk oyuncu." Gülsüm Ali de Ramadan’a sosyal medyadan karşılık vererek, “Sevgi ve saygılarım” mesajını paylaştı.