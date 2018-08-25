Molde - Ranheim rakamlar

Norveç Eliteserien heyecanı devam ediyor. Molde, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Ranheim takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. 33 puanlı Molde 4. sırada bulunuyor, Ranheim 31 puana sahip ve 6. sırada. Molde, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Ranheim, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
İddaa'dan 600 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Molde kazanırsa 1.25, beraberlik çıkarsa 4.00, Ranheim sahadan galip ayrılırsa 6.50 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.30, üst oranı 1.30. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.
Molde son hafta oynanan Ranheim maçında 1-1 berabere kaldı.
Ranheim, Molde karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.
Molde, evinde 8 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 28 gol atıp 8 gol yedi.
Ranheim ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Ranheim, 8 gol atarken 18 gol yedi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ