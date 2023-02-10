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Moldova Başbakanı Gavrilitsa görevinden istifa etti

1,5 yıldır görevde olan Moldova Başbakanı Natalya Gavrilitsa, "Üstlendiğim Başbakanlık görevinden 1,5 yıl sonra istifa ettiğimi açıklama zamanı geldi." diyerek istifa ettiğini duyurdu

Moldova Başbakanı Gavrilitsa görevinden istifa etti
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AA

Moldova Başbakanı Natalya Gavrilitsa, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Gavrilitsa, başkent Kişinev'de düzenlediği basın toplantısında, "Üstlendiğim Başbakanlık görevinden 1,5 yıl sonra istifa ettiğimi açıklama zamanı geldi." dedi.

İstifa nedenini açıklamayan Gavrilitsa, Moldova hükümetinin bu süre içinde yolsuzlukla mücadele ve Avrupa Birliği'ne entegre olma yönünde yol izlediğini dile getirdi.

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu da Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Başbakan Natalya Gavrilitsa'nın istifasını dikkate aldım. Bunca krizde ülkeyi yönetmek için gösterdiği fedakarlık ve çabaları nedeniyle kendisine çok minnettarım." ifadesini kullandı.

Sandu, hukuksal süreç gereği Moldova parlamentosundaki siyasi partilerle istişarede bulunacağını ve ilerleyen zamanlarda yeni Başbakan adayı bildireceğini belirtti.

2009'da Moldova Ekonomi Bakanı olarak görev yapan Natalya Gavrilitsa, 2013-2014 döneminde Eğitim Bakanlığında danışmanlık görevini üstlenmişti.

Gavrilitsa, Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun başbakanlığı döneminde 2019'da Maliye Bakanlığı yapmıştı.

Moldova Parlamentosu, Cumhurbaşkanı Sandu'nun başbakan olarak önerdiği Natalya Gavrilitsa'nın adaylığını 6 Ağustos 2021'de onaylamıştı.

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