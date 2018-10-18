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Moldova nerede? Moldova'ya nasıl gidilir? Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova ziyaretinin ardından dün akşam saatlerinde müjdeli haberi verdi. Vize anlaşmanın açıklanmasıyla birlikte iki ülke vatandaşları kimlikle seyahat edebilecek. Peki, Moldova nerede? Hangi ülkeler ile komşu durumunda?

18.10.2018 - 13:11 | Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Moldova Başbakanı Pavel Filip arasında heyetlerarası görüşmeler sonucunda anlaşmalar imzalandı.  Anlaşmalar içerisinde en göze çarpan konu ise vize serbestisi oldu. Moldova'ya kimlikle seyahat edilebilme imkanı sunulmasının ardından vatandaşlar Moldova nerede sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Moldova nerede? İşte Moldova'ya dair tüm merak edilenler...

MOLDOVA NEREDEDİR?

Moldova veya resmî adıyla Moldova Cumhuriyeti, Doğu Avrupa‘da yer alan Ukrayna ile Romanya arasında kalan bir ülkedir. Başkenti Kişinev’dir. 1991 yılında SSCB’nin dağılmasının ardından bağımsızlığını kazanmıştır. İçinden Prut ve Dinyester nehirleri geçmektedir. Dinyester nehrinin doğu kıyısını bir şerit halinde kapsayan bölgede tek taraflı bağımsızlığını ilan eden de-facto bir cumhuriyet olan Transdinyester bulunur.

MOLDOVA'YA NASIL GİDİLİR?

Moldova’ya gitmek için en ideal yol hava yolu iledir. Ülkenin tek hava alanının başkent Kişinev’de olduğu Moldova’ya İstanbul,Ankara ve İzmir üzerinde direkt uçuşlar mevcuttur. Moldova’ya gidişte tercih edilebilecek bir diğer yol ise karayoludur. Yaklaşık olarak 13 saat süren bu yolculuk yolların çok düzgün olmaması sebebi bile pek tavsiye edilmemektedir.

MOLDOVA'YA KOMŞU ÜLKELER?

Moldova'ya sınır komşusu olan ülkeler arasında  Ukrayna, Romanya ve Belarus yer almaktadır.

 

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