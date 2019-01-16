Dondurucu bir soğuk, karla kaplı yollar ve kat edilmesi gereken 50 kilometrelik bir yol... Görüntüler dünyanın en soğuk bölgelerinden biri olan Yakutistan'dan... Yakutistan'ın Oymyakon Bölgesi, 80 yıl önce hava sıcaklığının eksi 71.2 derece olarak kaydedildiği Soğuk Kutup olarak kabul ediliyor.

Moldovalı atlet Dimitri Voloşin serebral palsi hastalığı olan küçük bir kız için Yakutistan'da koştu. Atlet eksi 60 derece 50 kilometrelik bir mesafeyi kat etmeye çalıştı.

Voloshin zamana karşı koşmakla kalmadı, bölgenin zorlu şartlarıyla da mücadele etti ve koşuyu tam tamına 6 saatte bitirdi.

Moldovalı atlet koşudan yaklaşık 2 bin 600 dolar bağış topladı. Bu paranın 4 yaşındaki i Eva Pismenyuk'un tedavisinde kullanılacağı açıklandı.

Dimitri Voloşin daha önce Kuzey Kutbu Maratonu'nda koşmuştu. Maratonu 5 saat 3 dakikada tamamlamayı başarmıştı.