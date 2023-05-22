Bir aileyi yok eden sürücü tutuklandı!

AA

Antalya'da, başından vurulmuş halde bulunan kadının cinayet zanlısı tutuklandı.

Duacı köyündeki ormanlık alanda 13 Mayıs'ta yol kenarında hareketsiz yatan kadın ve başında bekleyen köpeğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen kadının Moldova uyruklu Tatiana Aksu (35) olduğu tespit edildi. Aksu'nun cenazesi, Korkuteli ilçesinde toprağa verildi.

TABANCA İLE VURDUĞUNU İTİRAF ETTİ

İlçe Jandarma ekipleri, Tatiana Aksu'nun öldürülmesi olayının şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Aksu'nun eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Mustafa E.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin ifadesinde, arkadaşı olan Aksu'yu otomobilde aralarında tartışma çıkınca tabanca ile vurduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa E, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.