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Haberler Girişimcilik Momento 2022'de 6.5 kat büyüdü
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Sadakat girişimi 2022'de 6.5 kat büyüdü

10 yılı aşkın süredir iş ortaklarına ve kullanıcılarına dijital çözümler sunan ve sadakat şirketi olarak faaliyet gösteren girişimlerden Momento, 2022 yılında 6.5 kat büyüdüğünü açıkladı. Artan dijitalleşme, hibrit çalışma sistemine geçiş ve mevcut ekonomik konjonktürle birlikte ödüllendirme sistemlerine talebin arttığına dikkat çeken Momento Kurucusu Zeynep Dağlı Kastro, "2022 yılında şirketlerin esnek yan haklara ayırdığı bütçe 3 kat artarken, Momento kart ve portala yükleme tutarları da yüzde 50’nin üzerinde artış gösterdi. 2023 yılında da ödüllendirme sistemlerine ilginin yüksek ölçüde devam edeceğini öngörüyorum" dedi

Momento 2022'de 6.5 kat büyüdü
HABERTURK.COM

2010 yılından bu yana esnek yan haklar ve ödüllendirme sistemlerinde inovatif çözümler sunan sadakat sistemleri girişimi Momento, 2022 yılını 6.5 kat büyümeyle kapattığını bildirdi.

Söz konusu dönemde üye iş yeri sayısını yüzde 50 artıran şirket, 'Dijital Erzak' isimli ürününe ise geçen yıl 3.2 kat daha fazla talep aldığını açıkladı.

Momento’nun çözümlerini en çok tercih eden sektörler ise sırasıyla üretim, finans ve otomotiv oldu.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Momento Kurucusu Zeynep Dağlı Kastro, "Global ölçekte makroekonomik ve finansal ortamın bozulduğu, bunun bir yansıması olarak piyasaların volatil seyrettiği oldukça zorlu bir seneyi büyümeyle kapatmış olmaktan dolayı çok gururluyuz. 10 yılı aşkın süredir odağımıza aldığımız dijital çözümlerin bugün meyvesini topladığımızı söyleyebilirim" dedi.

Artan dijitalleşme, hibrit çalışma sistemine geçiş ve mevcut ekonomik konjonktürle birlikte ödüllendirme sistemlerine talebin arttığına dikkat çeken Kastro, "2022 yılında şirketlerin esnek yan haklara ayırdığı bütçe 3 kat artarken, Momento kart ve portala yükleme tutarları da yüzde 50’nin üzerinde artış gösterdi. 2023 yılında da ödüllendirme sistemlerine ilginin yüksek ölçüde devam edeceğini öngörüyorum” şeklinde konuştu.

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