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Şirketlerin çalışanlarına özel sadakat programı yaratmasına imkan tanıyan yerli girişim Momento, 2021 yılının ilk altı ayında şirketlerin çalışanlarına ayırdıkları performans ödüllerinde yüzde 100, ayni yardım bütçelerinde yüzde 50 oranında bir artış yaşandığını bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, şirketler esnek yan haklarda ise 2021 yılının ilk 6 ayında kişi başı ortalama verilen tutarları yüzde 30 oranında artırdı.

Girişimin üye iş yeri sayısında da 2021’in ilk altı ayının sonunda yüzde 74 oranında artış yaşandığı ve ilk 6 ay hacminin 35.3 milyon TL olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Öte yandan, çalışanlar 2020'nin ilk 6 ayında gıda (yüzde 50), giyim (yüzde 14) ve teknoloji (yüzde 11) kategorilerinde alışveriş yaparken, bu yılın Ocak-Haziran döneminde ise yüzde 39 oranında gıda, yüzde 19 oranında teknoloji ve yüzde 13 oranında giyim kategorilerinde alışveriş yaptı.