Fransa Ligue 1'de 13. haftada Monaco ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 4. dakikasında Edinson Cavani ile öne geçen PSG, 11. dakikada yine Uruguaylı golcüyle farkı 2'ye çıkardı.

İlk yarıda son sözü bir kez daha Cavani söyledi ve Paris Saint-Germain devreye 3-0'lık üstünlükle girdi.

Dakikalar 64'ü gösterdiğinde sahneye Neymar çıktı ve penaltıdan kaydettiği golle farkı 4'e çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Paris Saint-Germain deplasmanda Monaco'yu 4-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Paris Saint-Germain 13'te 13 yaptı ve puanını 39'a çıkardı. Monaco 7 puanda kaldı.

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