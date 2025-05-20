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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Monaco, Dörtlü Finalde bir ilk peşinde - Basketbol Haberleri

        Monaco, Dörtlü Finalde bir ilk peşinde

        Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fransa'yı temsil edecek Monaco, ilk şampiyonluğunu elde etmeye çalışacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 11:34 Güncelleme: 20.05.2025 - 11:34
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        Monaco, Dörtlü Finalde bir ilk peşinde!
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        Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ne kalan Fransız ekibi Monaco, turnuvadaki ilk şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.

        Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 23-25 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Dörtlü Final'de yer alacak Monaco, ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos'la karşılaşacak.

        Tarihinde ikinci kez Dörtlü Final'de boy gösterecek Monaco, daha önce bu organizasyonda 2022-2023 sezonunda yer almıştı.

        Söz konusu sezonda da Dörtlü Final'deki ilk maçında Olympiakos'la karşılaşan ve rakibine yenilen Monaco, daha sonra Barcelona'yı mağlup ederek organizasyonu üçüncü sırada tamamlamıştı.

        NORMAL SEZONU 4. BİTİRDİ

        Monaco, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu ilk 4'te bitirdi.

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        Sezonu 21 galibiyet, 13 yenilgiyle tamamlayan kırmızı-beyazlılar, play-off'ta İspanya ekibi Barcelona'nın rakibi oldu.

        Monako'daki ilk iki maçı kazanan, sonra Barselona'daki iki karşılaşmayı kaybeden Monaco, beşinci müsabakayı seyircisi önünde oynadı.

        Büyük çekişmenin yaşandığı son maçı 85-84 alan Monaco, tarihinde ikinci kez Dörtlü Final'e adını yazdırdı.

        AVRUPA KUPASI ZAFERİ VAR

        Monaco, Avrupa kupalarındaki en büyük başarısını Avrupa Kupası'nı kazanarak elde etti.

        Kırmızı-beyazlı ekip, 2020-2021 sezonunda Avrupa Kupası'nı müzesine götürdü.

        MİKE JAMES İLK ZAFERİNİ İSTİYOR

        Monaco'nun en büyük hücum gücü ABD'li yıldızı Mike James, THY Avrupa Ligi'ndeki kupa hasretini sonlandırmak istiyor.

        Daha önce CSKA Moskova, Baskonia ve Monaco'yla birer kez Dörtlü Final oynayan 2024 yılının MVP'si, dördüncü kez yer alacağı bu organizasyonda ilk şampiyonluğunu kazanmaya çalışacak.

        Mike James, sezon içinde 39 maçın tamamına ilk 5'te başlarken, 15,9 sayı, 5,8 asistle takımının en önemli ismi olmayı başardı.

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        Vassilis Spanoulis yönetimindeki Monaco'nun kadrosunda Nick Calathes, Elie Okobo, Jordan Loyd, Daniel Theis gibi önemli yıldızlar da yer alıyor.

        Monaco'nun kadrosunda şu isimler bulunuyor:

        Oyun kurucu: Elie Okobo, Jordan Loyd, Terry Tarper, Matthew Strazel, Nick Calathes, Mike James

        Forvet: Jaron Blossomgame, Alpha Diallo, Juhann Begarin, Vitto Brown

        Pivot: Georgios Papagiannis, Daniel Theis, Petr Cornelie, Mam Jaiteh, Donatas Matiejunas.

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