Monaco - Fenerbahçe Beko maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Beko, bu sezon oynadığı 13 maçta 8 galibiyet, 5 yenilgi alarak haftaya onuncu sırada girdi. Son olarak Virtus Bologna'yı 66-64’lük skorla mağlup eden temsilcimiz, Monaco karşısında galip gelip çıkışını sürdürmek istiyor. Peki, "Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...