Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 15. haftasında Monaco ile karşı karşıya geliyor. Gaston Medecin Spor Salonu'nda oynanacak kritik mücadele öncesinde, Monaco - Fenerbahçe Beko basket maçının başlama saati ve yayıncı kuruluşu gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Monaco - Fenerbahçe Beko maçı saati...
Monaco - Fenerbahçe Beko maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Beko, bu sezon oynadığı 13 maçta 8 galibiyet, 5 yenilgi alarak haftaya onuncu sırada girdi. Son olarak Virtus Bologna'yı 66-64’lük skorla mağlup eden temsilcimiz, Monaco karşısında galip gelip çıkışını sürdürmek istiyor. Peki, "Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
MONACO - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Beko - Monaco, 12 Aralık Cuma bu akşam saat 21.30'da karşı karşıya geliyor.
Mücadeleyi Juan Carlos Garcia (İspanya), Milivoje Jovcic ve Rain Peerandi hakem üçlüsü yönetecek.
MONACO - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Gaston Medecin Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.