        Haberler Bilgi Spor Monaco-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi kalan maçları ve puan durumu!

        Monaco-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Monaco-Galatasaray maçı hangi kanalda?

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco ile karşı karşıya gelecek. Devler Ligi'nde ilk 8'de yer alarak doğrudan son 16 turuna yükselmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, Monaco deplasmanından 3 puanla ayrılmak için mücadele edecek. Ligde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 9 puan topladı. Şimdi tüm gözler Monaco-Galatasaray maçı tarihi ve saatine çevrilmiş durumda. Peki Monaco-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi kalan maçları ve puan durumu!

        Giriş: 05.12.2025 - 15:52 Güncelleme: 05.12.2025 - 15:52
        Monaco-Galatasaray maçı için geri sayım devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi’nde ilk 8'de yer alarak doğrudan son 16 turuna yükselmeyi hedefliyor. Ligde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Aslan, 9 puanla 14. sırada yer alıyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında deplasmanda Monaco ile karşılaşacak. Peki Monaco-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde kalan maçları!

        MONACO-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Monaco-Galatasaray maçı, 9 Aralık 2025 Salı günü Türkiye saati ile 23:00'te başlayacak.

        MONACO-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Louis II Stadı’nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

        Çıktığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 9 puanla 14. sırada yer alıyor.

        Sarı-kırmızılılar, Monaco'yu yenerse puanını 12'ye çıkaracak ve ilk 8 iddiasını sürdürecek. Deplasmanda alınacak beraberlik ya da mağlubiyet ise ilk 8'e kalma ihtimallerini oldukça düşürecek.

        GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ KALAN MAÇLARI

        9 Aralık 2025

        23:00 Monaco - Galatasaray

        21 Ocak 2026

        20:45 Galatasaray - Atletico Madrid

        28 Ocak 2026

        23:00 Manchester City - Galatasaray

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
