Monaco-Galatasaray maçı için geri sayım devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi’nde ilk 8'de yer alarak doğrudan son 16 turuna yükselmeyi hedefliyor. Ligde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Aslan, 9 puanla 14. sırada yer alıyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında deplasmanda Monaco ile karşılaşacak. Peki Monaco-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde kalan maçları!