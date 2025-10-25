Mönchengladbach: 0 - Bayern Münih: 3 | MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Mönchengladbach'ı 3-0 mağlup etti. 2. yarıda Joshua Kimmich, Raphael Guerreiro ve Lennart Karl'ın golleriyle ligde 8'de 8 yapan Bayern Münih, puanını 24'e çıkardı. 19. dakikada Jens Castrop'un gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Mönchengladbach ise haftayı 3 puanla tamamladı.
Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Bayern Münih, Mönchengladbach'a konuk oldu. Borussia-Park'ta oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Bayern Münih oldu.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 64'te Joshua Kimmich, 69'da Raphael Guerreiro ve 80. dakikada Lennart Karl kaydetti.
Mönchengladbach'da JensCastrop 19. dakikada kırmızı kart görürken, Kevin Stöger ise 75. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonuçla birlikte Bayern Münih 24 puana ulaşırken, Mönchengladbach 3 puanda kaldı.
Ligin sonraki maçında Bayern Münih sahasında Leverkusen ile karşılaşacak. Mönchengladbach ise St. Pauli'ye konuk olacak.