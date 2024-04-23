Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Mondihome Kayserispor, Sportif Direktör Murat Duman ile yollarını ayırdı - Futbol Haberleri

        Mondihome Kayserispor, Sportif Direktör Murat Duman ile yollarını ayırdı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'da Sportif Direktör Murat Duman ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 01:02 Güncelleme: 23.04.2024 - 01:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayserispor'da ayrılık!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 14. sırasında yer alan Mondihome Kayserispor, Sportif Direktör Murat Duman ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırdı.

        Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Duman'ın talebi üzerine bir görüşme gerçekleştirildiği ve ayrılık kararı alındığı öğrenildi.

        Murat Duman'ın, kulübün gelecek sezon transfer politikalarına yön verilmesine müsaade etmek için görevini bıraktığı belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trafik kazasında motosikletteki karı koca öldü
        Trafik kazasında motosikletteki karı koca öldü
        VAR kayıtları açıklandı!
        VAR kayıtları açıklandı!
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        Böyle düzene böyle yazı
        Böyle düzene böyle yazı
        Inter, Milan'ı yenerek şampiyon oldu!
        Inter, Milan'ı yenerek şampiyon oldu!
        Silahı saklamaya çalıştılar! Baba ve iki oğul tutuklandı
        Silahı saklamaya çalıştılar! Baba ve iki oğul tutuklandı
        "Taraftarımızdan özür diliyoruz"
        "Taraftarımızdan özür diliyoruz"
        Lunaparkta oyuncak dehşet saçtı!
        Lunaparkta oyuncak dehşet saçtı!
        Fenerbahçe uzatmada yıkıldı
        Fenerbahçe uzatmada yıkıldı
        Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, döner kesti
        Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, döner kesti
        TFF, kulüplere kapıyı kapattı!
        TFF, kulüplere kapıyı kapattı!
        Kalkınma Yolu Projesi neler getirecek
        Kalkınma Yolu Projesi neler getirecek
        Arda Güler'den mangal ziyafeti!
        Arda Güler'den mangal ziyafeti!
        Çocuklar Meclis Genel Kurulu'nda
        Çocuklar Meclis Genel Kurulu'nda
        Tatlıses'ten oğluna gönderme
        Tatlıses'ten oğluna gönderme
        "70 kurye benim evime geldi!"
        "70 kurye benim evime geldi!"
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        İlk 100'de 3 Türk filmi
        İlk 100'de 3 Türk filmi
        Cem Yılmaz isyan etti
        Cem Yılmaz isyan etti
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi