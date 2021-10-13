Monica Bellucci Türkiye'ye geliyor 0:00 / 0:00

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Tüm zamanların en büyüleyici, en nadide ve en hüzünlü sesine sahip Yunan asıllı ünlü soprano Maria Callas'ın Tom Volf tarafından kaleme alınan 'Maria by Callas' kitabından yine kendisi tarafından sahneye uyarlanan 'Maria Callas: Mektuplar ve Anılar' dünyaca ünlü İtalyan oyuncu Monica Bellucci'nin performansıyla 14 Aralık akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde olacak.

Sinema kariyerindeki başarısını birkaç defa seçildiği dünyanın en güzel kadını unvanıyla taçlandıran Monica Bellucci, uluslararası sinemanın en ünlü yüzlerinden biri haline geldi. Bu muhteşem kariyerin devamında ise yeni projesi olan 'Lettres et Mémoires by Maria Callas' okumalarını sahneleyecek.

Dünyaca ünlü unutulmaz sopranonun gücü ve kırılganlığını titizlikle yorumlayan İtalyan oyuncu Monica Bellucci'nin performansı ile seyirci karşına çıkmaya hazırlanan 'Maria Callas: Mektuplar ve Anılar', Callas'ın şöhretinin ötesinde sadece Maria olarak esasında kim olduğunu, nereden geldiğini, şöhretini ne zorluklarla kazandığını, dostluklarını ve aşklarını anlatıyor. Maria Callas'ın New York'taki mütevazı çocukluğundan Atina'daki savaş yıllarına, operadaki ihtiyatlı duruşundan skandallar ve kişisel sorunlarla gölgelenmiş bir kariyere 20'nci yüzyılın en büyük sesinin en derin ve dokunaklı hikâyesi, Monica Bellucci'nin anlatımıyla sahneye taşınacak.