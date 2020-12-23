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Daha önce ingilizce solo albümü çıkan Monika Bulanda, bu kez sürpriz yaparak, Türkçe bir şarkı ile sektöre yeniden merhaba dedi. Yıllardır popüler müzik alanında deneyimli olmasına rağmen yeni şarkısını daha akustik bir tarzda sunan Bulanda, ''Dur'' şarkısının düzenlemesini Murat Çekem ile birlikte tamamladı.



Monika Bulanda, yeni şarkısının klibi için Volkan Yılmaz ile birlikte pandemi dönemi şartlarında tüm dünyadaki sanatçıların yaptığı gibi 'Haydi arkadaşla, evde klip çekelim' tarzında bir video eşliğinde alternatif bir klip hazırladı.

Geçtiğimiz zamanlarda Türkiye'ye bir müzik projesi için gelen Bulanda; Kenan Doğulu, Ajda Pekkan, Mustafa Sandal, Mabel Matiz, Bahadır Tatliöz, Dodan, gibi birçok ünlü sanatçıyla da sahne aldı.

Amerika, Avustralya, Avrupa, Çin, Hindistan, Malezya gibi birçok yerde konser veren sanatçı, bu çalışmaları sonucu uluslararası müzisyen kategorisine girdi.