Montaigne'in ölümsüz eseri Denemeler yayımlandı

Denemeler, türünün ilk örneği, hayata dair önemli tahliller içeren ve çağlara direnen bir başyapıt. Yunan düşünürlerinden ve dönemin aydınlarının düşüncelerinden yararlanan Montaigne, özgün bir bakış açısı ile hisler, davranışlar, ahlak ve yüzyıllardır insanın tanımlaması gereken kavramlar hakkında önemli fikirlerini Denemeler’inde bir araya getirdi.

MONTAİGNE HAKKINDA...

Katolik inançlarına bağlı, asil bir ailenin çocuğu olan Montaigne, 28 Şubat 1533’te Périgord’da doğdu. 1546’da Collège de Guyenne’i bitirdi. Toulouse Üniversitesi’nde hukuk okudu. Bordeaux Parlamentosu’nda danışmanlık, belediye başkanlığı, milletvekilliği yaptı. Almanya ve İtalya’yı gezen Montaigne, 1571’de tüm görevlerini bırakarak şatosuna çekildi ve 1572’de Denemeler’i yazmaya başladı. Deneme türünün yaratıcısı olan Montaigne, 13 Eylül 1592’de 59 yaşındayken öldü.

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