Montella: Tecrübeli ve iyi bir takımla eşleştiğimizi söyleyebiliriz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, hedeflerinin Macaristan'ı mağlup edip A Ligi'ne çıkmak olduğunu belirtti.

Ceyhun Kazancı, Vincenzo Montella ve Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen UEFA Uluslar Ligi play-off kurasının ardından yaptıkları değerlendirmeler, TFF'nin internet sitesinde yer aldı.

Ceyhun Kazancı, muhtemel rakiplerin denk güçte olduğunu belirterek, "Hangi rakibi çektiğimizin çok önemi olmayacaktı. Macaristan, grubunda iç sahada Almanya ile Hollanda'dan puan aldı ve tek galibiyetini Bosna-Hersek'e karşı elde etti. İki İtalyan teknik adamın birbirine rakip olacağı ilginç bir karşılaşma olacak. Yakın zamanda Macaristan ile özel bir müsabaka oynamıştık ama resmi maçların havası daima farklı olur. Biz de böyle hedef maçlarda oyuncularımıza bir kat daha güveniyoruz. A Ligi'ne ulaşacağımız konusunda inançlıyız." ifadelerini kullandı.

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MONTELLA: TECRÜBELİ VE İYİ BİR TAKIMLA EŞLEŞTİĞİMİZİ SÖYLEYEBİLİRİZ

Vincenzo Montella ise bu seviyedeki tüm takımların güçlü olduğunu dile getirerek, "Bizim A Ligi'ne çıkma hedefimiz doğrultusunda, rakip fark etmeyecekti. Sıkı şekilde rekabet edebileceğimiz bir rakip. Bu yıl mart ayında Macaristan ile özel maçta karşılaşmıştık. Biz onları, onlar da bizi tanıyor. Macaristan'da çok uzun süredir aynı İtalyan teknik adam görev yapıyor. Tecrübeli ve iyi bir takımla eşleştiğimizi söyleyebiliriz. Oyuncularımızın yeteneklerinin farkındayız. İki maçlık seride doğru bir konsantrasyonla oynayarak A Ligi'ne giden takım olmak istiyoruz." diye konuştu.

ROSSI: DEPLASMANDA OYNAYACAĞIMIZ MAÇ ÇOK SICAK ATMOSFERDE GEÇECEK

Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, şanslı bir kura çekmediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye, benim kurada kaçınmak istediğim tek ülkeydi çünkü takımın gücünü ve sahip olduğu birçok değerli futbolcuyu biliyorum. Ayrıca Türkiye'de deplasman maçı oynamanın ne denli güç olduğunun da farkındayım. Deplasmanda oynayacağımız maç, çok sıcak bir atmosferde geçecek."