Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Montella: Tecrübeli ve iyi bir takımla eşleştiğimizi söyleyebiliriz - Futbol Haberleri

        Montella: Tecrübeli ve iyi bir takımla eşleştiğimizi söyleyebiliriz

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Macaristan eşleşmesini değerlendirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 18:23 Güncelleme: 22.11.2024 - 18:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Tecrübeli ve iyi bir takımla eşleştik"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, hedeflerinin Macaristan'ı mağlup edip A Ligi'ne çıkmak olduğunu belirtti.

        Ceyhun Kazancı, Vincenzo Montella ve Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen UEFA Uluslar Ligi play-off kurasının ardından yaptıkları değerlendirmeler, TFF'nin internet sitesinde yer aldı.

        Ceyhun Kazancı, muhtemel rakiplerin denk güçte olduğunu belirterek, "Hangi rakibi çektiğimizin çok önemi olmayacaktı. Macaristan, grubunda iç sahada Almanya ile Hollanda'dan puan aldı ve tek galibiyetini Bosna-Hersek'e karşı elde etti. İki İtalyan teknik adamın birbirine rakip olacağı ilginç bir karşılaşma olacak. Yakın zamanda Macaristan ile özel bir müsabaka oynamıştık ama resmi maçların havası daima farklı olur. Biz de böyle hedef maçlarda oyuncularımıza bir kat daha güveniyoruz. A Ligi'ne ulaşacağımız konusunda inançlıyız." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        MONTELLA: TECRÜBELİ VE İYİ BİR TAKIMLA EŞLEŞTİĞİMİZİ SÖYLEYEBİLİRİZ

        Vincenzo Montella ise bu seviyedeki tüm takımların güçlü olduğunu dile getirerek, "Bizim A Ligi'ne çıkma hedefimiz doğrultusunda, rakip fark etmeyecekti. Sıkı şekilde rekabet edebileceğimiz bir rakip. Bu yıl mart ayında Macaristan ile özel maçta karşılaşmıştık. Biz onları, onlar da bizi tanıyor. Macaristan'da çok uzun süredir aynı İtalyan teknik adam görev yapıyor. Tecrübeli ve iyi bir takımla eşleştiğimizi söyleyebiliriz. Oyuncularımızın yeteneklerinin farkındayız. İki maçlık seride doğru bir konsantrasyonla oynayarak A Ligi'ne giden takım olmak istiyoruz." diye konuştu.

        ROSSI: DEPLASMANDA OYNAYACAĞIMIZ MAÇ ÇOK SICAK ATMOSFERDE GEÇECEK

        Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, şanslı bir kura çekmediklerini belirterek, şunları söyledi:

        "Türkiye, benim kurada kaçınmak istediğim tek ülkeydi çünkü takımın gücünü ve sahip olduğu birçok değerli futbolcuyu biliyorum. Ayrıca Türkiye'de deplasman maçı oynamanın ne denli güç olduğunun da farkındayım. Deplasmanda oynayacağımız maç, çok sıcak bir atmosferde geçecek."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Yenilenebilir enerjide hedef Avrupa'da ilk 3"
        "Yenilenebilir enerjide hedef Avrupa'da ilk 3"
        Kasımpaşa'dan o iddialara yalanlama!
        Kasımpaşa'dan o iddialara yalanlama!
        22 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        22 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıktı
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıktı
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Dolandırıcılar dinlemeye takıldı: Oturup bizi mi dinleyecekler!
        Dolandırıcılar dinlemeye takıldı: Oturup bizi mi dinleyecekler!
        İlk transfer Jakobs!
        İlk transfer Jakobs!
        Bin liralık çorbanın maliyeti kaç TL?
        Bin liralık çorbanın maliyeti kaç TL?
        İşte en güçlü 10 süper bilgisayar!
        İşte en güçlü 10 süper bilgisayar!
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Milli ara yara oldu!
        Milli ara yara oldu!
        AKOM'dan İstanbul uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul uyarısı!
        25 yaşındaki hemşire Selen Bilgin’in otopsi detayları ortaya çıktı!
        25 yaşındaki hemşire Selen Bilgin’in otopsi detayları ortaya çıktı!
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"