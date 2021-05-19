Montero'dan Fenerbahçe vurgusu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigBeşiktaş
ABONE OL

Montero'dan Fenerbahçe vurgusu

Şampiyon Beşiktaş'ın savunmacısı Francisco Montero, Habertürk TV'ye açıklamalarda bulundu. Montero, "Kadıköy'de benim de ilk 11'de oynadığım Fenerbahçe karşılaşması kırılma maçı olabilir. O gün favori rakibimizdi. Takımda çok eksik vardı. Ekstra mücadele ettik ve kazandık. O maçtan sonra takımın morali motivasyonu arttı" diye konuştu

Montero'dan Fenerbahçe vurgusu

Beşiktaş'ın çifte kupa ile tamamladığı sezonda 17 maçta forma giyen Francisco Montero, takım olarak güzel bir hikaye yazdıklarını söyledi. Habertürk TV'den Ayhan Şensoy'un sorularını yanıtlayan Montero, sezonun ilk yarısında Kadıköy'de 4-3 kazanılan Fenerbahçe maçından sonra takımın çıkışa geçtiğini söyledi.

"KADIKÖY'DE KAZANDIĞIMIZ FENERBAHÇE MAÇI ÇOK ÖNEMLİYDİ"

"Sezona iyi başlayamadık. Kadıköy'de benim de ilk 11'de oynadığım Fenerbahçe karşılaşması kırılma maçı olabilir. O gün favori rakibimizdi. Takımda çok eksik vardı. Ekstra mücadele ettik ve kazandık. O maçtan sonra takımın morali motivasyonu arttı."

22 yaşındaki İspanyol stoper, ligin final haftasındaki Göztepe maçından önce büyük stres yaşadıklarını ifade etti.

"GÖZTEPE MAÇI ÖNCESİ ÇOK GERGİNDİK"

"Son hafta öncesi üst üste 2 maç kaybetmek moralimizi bozdu. Göztepe maçı öncesi gergindik. Galatasaray'ın 4 farklı kazanma ihtimali bizi germişti. Averajla da olsa şampiyon olmayı başardık. çok mutluyuz."

Francisco Montero, teknik direktör Sergen Yalçın'ın pozitif bir insan olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'DE SERT BİR FUTBOL ANLAYIŞI VAR"

''Sergen Yalçın'ın oyuncularla iletişimi çok iyi. Poizitif bir teknik direktör. Güzel futbola önem veriyor. Ancak Türkiye'de sert bir futbol anlayışı var. Birçok takım rakibi oynatmamak üzerine sahaya çıkıyor. Bu durum bazı maçlarda bize sorun yarattı.''

Francisco Montero, yoğun maç trafiği ve pandemiden dolayı İstanbul'u çok gezemediğini ancak hayran kaldığını söyledi. Sözleşmesi sona eren Montero, Atletico Madrid'e döneceğini sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Reus, EURO 2020'ye gitmiyor!
FUTBOLEURO 2020'ye gitmiyor!
Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak sürprizi!
FUTBOLAlbayrak sürprizi!
Spor yazarları, Beşiktaş'ın Türkiye Kupası zaferini yorumladı
FUTBOL"Tarihe geçti!"
Beşiktaş'ın çifte kupa coşkusu! İşte o anlar...
FUTBOLBeşiktaş'ın çifte kupa coşkusu!
Galatasaray haberleri | Fatih Terim projeye inanırsa kalacak
FUTBOLProjeye inanırsa kalacak!
Süper Lig transfer söylentileri - Dedikodu kazanı
FUTBOLDedikodu kazanı
Milli futbolcular Mert, Gökhan ve Halil'den EURO 2020 değerlendirmesi
FUTBOL"Wembley'de olmayı planlıyoruz"
Frank Lampard, Premier Lig'de Şöhretler Müzesi'nin yeni üyesi oldu
FUTBOLLampard, Şöhretler Müzesi'nde
Gençlerbirliği'nde olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı ertelendi
FUTBOLGençlerbirliği'nde seçim ertelendi
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Muhammed Gümüşkaya'nın hedefi sarı-lacivertli takımda şampiyonluk yaşamak:
FUTBOLFenerbahçe'de şampiyonluk istiyor!