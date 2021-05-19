Montero'dan Fenerbahçe vurgusu

Beşiktaş'ın çifte kupa ile tamamladığı sezonda 17 maçta forma giyen Francisco Montero, takım olarak güzel bir hikaye yazdıklarını söyledi. Habertürk TV'den Ayhan Şensoy'un sorularını yanıtlayan Montero, sezonun ilk yarısında Kadıköy'de 4-3 kazanılan Fenerbahçe maçından sonra takımın çıkışa geçtiğini söyledi.

"KADIKÖY'DE KAZANDIĞIMIZ FENERBAHÇE MAÇI ÇOK ÖNEMLİYDİ"

"Sezona iyi başlayamadık. Kadıköy'de benim de ilk 11'de oynadığım Fenerbahçe karşılaşması kırılma maçı olabilir. O gün favori rakibimizdi. Takımda çok eksik vardı. Ekstra mücadele ettik ve kazandık. O maçtan sonra takımın morali motivasyonu arttı."

22 yaşındaki İspanyol stoper, ligin final haftasındaki Göztepe maçından önce büyük stres yaşadıklarını ifade etti.

"GÖZTEPE MAÇI ÖNCESİ ÇOK GERGİNDİK"

"Son hafta öncesi üst üste 2 maç kaybetmek moralimizi bozdu. Göztepe maçı öncesi gergindik. Galatasaray'ın 4 farklı kazanma ihtimali bizi germişti. Averajla da olsa şampiyon olmayı başardık. çok mutluyuz."

Francisco Montero, teknik direktör Sergen Yalçın'ın pozitif bir insan olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'DE SERT BİR FUTBOL ANLAYIŞI VAR"

''Sergen Yalçın'ın oyuncularla iletişimi çok iyi. Poizitif bir teknik direktör. Güzel futbola önem veriyor. Ancak Türkiye'de sert bir futbol anlayışı var. Birçok takım rakibi oynatmamak üzerine sahaya çıkıyor. Bu durum bazı maçlarda bize sorun yarattı.''

Francisco Montero, yoğun maç trafiği ve pandemiden dolayı İstanbul'u çok gezemediğini ancak hayran kaldığını söyledi. Sözleşmesi sona eren Montero, Atletico Madrid'e döneceğini sözlerine ekledi.