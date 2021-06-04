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Mood Ödülleri sahiplerini buldu

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Mood Ödüllerinin 7'ncisi Topkapı'daki bir otelde düzenlendi

Mood Ödülleri sahiplerini buldu - Magazin haberleri
Mood Ödülleri sahiplerini buldu
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Jüri oyları ile belirlenen ödül töreninin jüri üyeliklerini; Burak Akan, Burak Hakkı, Emel Şenocak, Güvenç Kurtar, Kahraman Sivri, Onur Gulin, Şeyma Baykal, Esra Sönmezer, Önder Özen gerçekleştirdi.

Sosyal Sorumluluk temasının işlendiği törende, 'Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi' sağlık çalışanlarının geride bıraktıkları çocukları için yapılan çalışmalarıyla Umurum Olur Musun Derneği seçildi.

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Azra Akın, ödülünü Burak Akan'ın elinden aldı.

En iyi sosyal sorumluluk projesi adı altında ödül alan Akın bu ödülü aldığı için çok mutlu olduğunu belirtti. Sosyal sorumluk projelerinde bulunmaktan gurur duyduğunu ifade eden Azra Akın, bu ödülü sağlık çalışanlarına armağan ettiğini söyleyerek, projelerinin devam edeceğini söyledi.

İŞTE TÜM ÖDÜLLER

En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi: Azra Akın

En İyi Düet Şarkı: Yeşim Salkım / Bade Derinöz Niye Hayat

En İyi Pop Müzik Erkek Sanatçı: Soner Sarıkabadayı

En İyi Pop Müzik Kadın Sanatçı: Simge Sağın

En İyi Single: Hande Ünsal / Daha İyi

En Sevilen Şarkı: Zehra / Cennetten Çiçek

En İyi Erkek Komedi Oyuncusu: İlker Ayrık

En Başarılı Genç Sanatçı: Alper Erözer

Yılın Yükselen Yıldızı: Gökçe Kırgız

En Başarılı Genç Oyuncu: Berat Efe Parlar

En İyi Spor Yorumcusu: Alp Pehlivan

En iyi Karadeniz Müziği Sanatçısı: Ekin Uzunlar

En İyi Kadın Karakter Oyuncusu: Deniz Barut

En iyi Erkek Karakter Oyuncusu: Cemal Hünal

En İyi Dizi / Sinema Yapımcısı: Şükrü Avşar

Meslek Onur Ödülü / En İyi Prodüktör: Erol Köse

En İyi İletişim Danışmanı: Özgür Aras

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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