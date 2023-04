Astro ile ilk çıkışını yapmadan önce Moon Bin, grubun geri kalanıyla birlikte To Be Continued adlı bir web dramasında rol aldı.



Moon Bin, 23 Şubat 2016'da altı üyeli erkek grubu Astro'nun bir parçası olarak çıkış yaptı. İlk epleri Spring Up başlık şarkısı "Hide & Seek" dahil beş şarkı içeriyordu.