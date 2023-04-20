MOONBIN KİMDİR?



Moon Bin, 26 Ocak 1998'de Chungbuk Eyaleti, Cheonju'da doğdu. Eski bir YG Stajyeri ve rap yarışması Unpretty Rapstar'ın ikinci sezonunun finalisti olan Moon Sua adında küçük bir kız kardeşi var.



Hanlim Çoklu Sanat Okulundan mezun oldu.



Annesinin etkisiyle Moon Bin, 2004 yılında çocuk model ve Ulzzang olarak çıkış yaptı. 2006'da, TVXQ'nun "Balloons" adlı şarkısının klibinde yer aldı.