Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Moonbin kimdir, neden öldü? K-Pop grubu Astro'nun solisti Moonbin'in ölüm sebebi...

Dünyaca ünlü K-Pop grubu Astro'nun solitliğini üstlenen Moonbin'den acı haber... 1998 doğumlu sevilen şarkıcı, hayatını kaybetti. Ülkemizde de hatırı sayılır bir dinleyici kitlesi olan Moonbin'in ölüm sebebi ve haya hikayesine ilişkin bilgileri bir araya getirdik.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Moonbin kimdir, neden öldü? K-Pop grubu Astro'nun solisti Moonbin'in ölüm sebebi...

    K-Pop dünyası Güney Koreli şarkıcı Moonbin'den gelen haberle sarsıldı. Oyunculuk ve modellik de yapan ve Astro grubunda yer alan 25 yaşındaki sanatçı, yaşamını yitirdi. Söz konusu olaya ilişkin ilk bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...
  • Moonbin kimdir, neden öldü? K-Pop grubu Astro'nun solisti Moonbin'in ölüm sebebi...

    MOONBIN NEDEN ÖLDÜ?

    Güney Kore polis birimlerinin açıklamasına göre Moonbin'in cansız bedeni, yerel saatle 20:10'da evinde bulundu.

    İlgili açıklamada herhangi bir cinayet izine rastlanmazken Moonbin'in intihar etmiş olabileceğinden şüpheleniliyor. 
  • Moonbin kimdir, neden öldü? K-Pop grubu Astro'nun solisti Moonbin'in ölüm sebebi...

    MOONBIN KİMDİR?

    Moon Bin, 26 Ocak 1998'de Chungbuk Eyaleti, Cheonju'da doğdu. Eski bir YG Stajyeri ve rap yarışması Unpretty Rapstar'ın ikinci sezonunun finalisti olan Moon Sua adında küçük bir kız kardeşi var.

    Hanlim Çoklu Sanat Okulundan mezun oldu.

    Annesinin etkisiyle Moon Bin, 2004 yılında çocuk model ve Ulzzang olarak çıkış yaptı. 2006'da, TVXQ'nun "Balloons" adlı şarkısının klibinde yer aldı.
  • Moonbin kimdir, neden öldü? K-Pop grubu Astro'nun solisti Moonbin'in ölüm sebebi...

    2009'da ilk oyunculuk rolünü Kim Bum'un oynadığı karakterin genç versiyonunu canlandırdığı Boys over Flowers adlı Kore dramasında gerçekleştirdi.

    Moon Bin, beşinci sınıftan beri Fantagio stajyeri olarak eğitim gördü. Şirketin erkek grup projesi iTeen'e katıldı ve Fantagio tarafından iTeen Photo Test Cut ile tanıtılan ikinci stajyer oldu.
  • Moonbin kimdir, neden öldü? K-Pop grubu Astro'nun solisti Moonbin'in ölüm sebebi...

    Astro ile ilk çıkışını yapmadan önce Moon Bin, grubun geri kalanıyla birlikte To Be Continued adlı bir web dramasında rol aldı.

    Moon Bin, 23 Şubat 2016'da altı üyeli erkek grubu Astro'nun bir parçası olarak çıkış yaptı. İlk epleri Spring Up başlık şarkısı "Hide & Seek" dahil beş şarkı içeriyordu.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
Sayfa Yükleniyor..