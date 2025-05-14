Mor ve Ötesi, 31 Mayıs'ta Göztepe Stadyumu'nda sahneye çıkıyor
Müzisyen grup Mor ve Ötesi, 31 Mayıs'ta İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor
Giriş: 14.05.2025 - 12:43 Güncelleme: 14.05.2025 - 12:43
Mor Ve Ötesi, BKM organizasyonuyla 31 Mayıs'ta Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda sevenleriyle buluşuyor.
Konser, dünya standartlarında sahne tasarımı, yaratıcı görsel efektleri ve güçlü prodüksiyonuyla İzmir’i dev bir açık hava sahnesine dönüştürecek.
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