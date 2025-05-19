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        Haberler Bilgi Yaşam Moritanya’daki Göz: “Afrika’nın Gözü” uzaydan neden bu kadar net görünüyor?

        Moritanya’daki Göz: “Afrika’nın Gözü” uzaydan neden bu kadar net görünüyor?

        Moritanya Çölü'nün ortasında yer alan devasa bir hedef tahtası gibi görünen bu gizemli yapı, uzaydan net bir şekilde seçilebiliyor. Sahra'nın Gözü olarak bilinen Richat Yapısı, sadece görüntüsüyle değil, ardındaki jeolojik sırlarla da büyülüyor. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2025 - 07:30 Güncelleme: 19.05.2025 - 07:30
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        "Afrika'nın Gözü" uzaydan neden bu kadar net görünüyor?
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        Uzaydan bakıldığında bir sanat eseri gibi görünen bu devasa yapı, ilk başta bir göktaşı krateri sanıldı. Ancak zamanla yapılan araştırmalar, doğanın uzun vadeli ve karmaşık oyununu ortaya koydu: Sahra'nın Gözü, yeryüzünün derinliklerinden gelen jeolojik bir armağan. İşte detaylar!

        NEREDE BULUNUYOR?

        Richat Yapısı, Moritanya'nın kuzeybatısındaki Adrar bölgesinde, Ouadane kasabasına yakın bir noktada yer alıyor. Yaklaşık 40 kilometre çapındaki bu dairesel yapı, Sahra Çölü’nün ortasında uzaydan görülebilecek kadar büyük.

        BİR KRATER Mİ, YOKSA DOĞANIN İŞİ Mİ?

        Başlangıçta göktaşı çarpması sonucu oluştuğu sanılsa da, bilim insanları yapının aslında bir jeolojik kubbe – yani yer altındaki magmanın, yüzeydeki tortul kayaçları yukarıya doğru itmesiyle oluşan bir yapı – olduğunu ortaya koydu.

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        NASIL OLUŞTU?

        Milyonlarca yıl önce yer altındaki magma, yüzeydeki kaya katmanlarını yukarıya doğru itti. Zamanla bu kubbemsi yapı, rüzgâr ve su erozyonuyla aşındı. Farklı sertlikteki kayaçlar farklı hızlarda aşındığı için dairesel halkalar oluştu ve yapı, bugünkü hedef tahtası benzeri görünümünü kazandı.

        KAYAÇ YAPISI VE GÖRSEL ETKİSİ

        Yapı; kumtaşı, kireç taşı gibi tortul kayaçlardan oluşuyor. Dış halkalar daha sert, iç kısımlar ise daha yumuşak kayaçlara sahip. Bu farklılıklar, erozyonla birlikte göz şeklini oluşturuyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilen fotoğraflar, yapının güzelliğini gözler önüne seriyor.

        ATLANTİS Mİ, YOKSA BİLİM Mİ?

        İnternette bazı çevreler yapının Atlantis’in kayıp şehri olabileceğini öne sürse de, bilim insanları bu iddiaları reddediyor. Richat Yapısı, tamamen doğal bir oluşum ve arkeolojik olarak antik bir şehre dair bir kanıt yok.

        NEDEN ÖNEMLİ?

        Sahra’nın Gözü, hem görsel hem bilimsel anlamda büyüleyici. Katmanları sayesinde geçmişteki iklim koşulları incelenebiliyor. Ayrıca çevresinde, tarih öncesi döneme ait taş aletler bulundu; bu da bölgenin Homo erectus gibi erken insan türleri tarafından kullanıldığını düşündürüyor.

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