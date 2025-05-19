Moritanya’daki Göz: “Afrika’nın Gözü” uzaydan neden bu kadar net görünüyor?

Uzaydan bakıldığında bir sanat eseri gibi görünen bu devasa yapı, ilk başta bir göktaşı krateri sanıldı. Ancak zamanla yapılan araştırmalar, doğanın uzun vadeli ve karmaşık oyununu ortaya koydu: Sahra'nın Gözü, yeryüzünün derinliklerinden gelen jeolojik bir armağan. İşte detaylar!

NEREDE BULUNUYOR?

Richat Yapısı, Moritanya'nın kuzeybatısındaki Adrar bölgesinde, Ouadane kasabasına yakın bir noktada yer alıyor. Yaklaşık 40 kilometre çapındaki bu dairesel yapı, Sahra Çölü’nün ortasında uzaydan görülebilecek kadar büyük.

BİR KRATER Mİ, YOKSA DOĞANIN İŞİ Mİ?

Başlangıçta göktaşı çarpması sonucu oluştuğu sanılsa da, bilim insanları yapının aslında bir jeolojik kubbe – yani yer altındaki magmanın, yüzeydeki tortul kayaçları yukarıya doğru itmesiyle oluşan bir yapı – olduğunu ortaya koydu.

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NASIL OLUŞTU?

Milyonlarca yıl önce yer altındaki magma, yüzeydeki kaya katmanlarını yukarıya doğru itti. Zamanla bu kubbemsi yapı, rüzgâr ve su erozyonuyla aşındı. Farklı sertlikteki kayaçlar farklı hızlarda aşındığı için dairesel halkalar oluştu ve yapı, bugünkü hedef tahtası benzeri görünümünü kazandı.