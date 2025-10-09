Morrissey'in Türkiye'deki konserleri iptal oldu

İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Morrissey'in İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan konserleri, İsrail'e verdiği destek nedeniyle iptal edildi.

Organizasyon şirketinden yapılan açıklamada "8 Ekim itibarıyla kamuoyunda haklı olarak oluşan hassasiyet ve tepkileri takip etmekteyiz. Bu vesileyle, toplumumuzdaki duyarlılığı paylaşarak konserin zaten iptal edilmiş olduğunu kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

Morrissey'in 12 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleştirmesi planlanan konseri de, müzisyenlerinden birinin yaşadığı beklenmedik sakatlık nedeniyle geçtiğimiz aylarda iptal olmuştu.