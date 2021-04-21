İlk 7 dakikası yayınlandı 0:00 / 0:00

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'Mortal Kombat'ın yeni uyarlaması, özellikle video oyun serisine aşina sinemaseverler tarafından merakla bekleniyor. Filmin ABD'de sinemalarda gösterime girmesiyle eş zamanlı olarak HBO Max'ta yayınlanmasına birkaç gün kala Warner Bros, filmin ilk 7 dakikalık bölümünü Youtube üzerinden paylaştı.

Hiroyuki Sanada'nın 'Scorpion', Joe Taslim'in ise 'Sub-Zero'yu canlandırdığı, Lewis Tan, Jessica McNamee, Tadanobu Asano, Josh Lawson, Mehcad Brooks 'ın başrolleri paylaştığı 'Mortal Kombat', kendisini bir anda kadim savaşçıların arasında bulan 'Cole Young' ve iki alem arasındaki ölümcül dövüşü anlatıyor.