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'Mortal Kombat'ın ön izlemesi

ABD'de 23 Nisan'da sinemalarla eş zamanlı olarak HBO Max'te yayınlanacak olan 'Mortal Kombat'ın ilk 7 dakikalık bölümü paylaşıldı

'Mortal Kombat'ın ön izlemesi
İlk 7 dakikası yayınlandı
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HABERTURK.COM

'Mortal Kombat'ın yeni uyarlaması, özellikle video oyun serisine aşina sinemaseverler tarafından merakla bekleniyor. Filmin ABD'de sinemalarda gösterime girmesiyle eş zamanlı olarak HBO Max'ta yayınlanmasına birkaç gün kala Warner Bros, filmin ilk 7 dakikalık bölümünü Youtube üzerinden paylaştı.

Hiroyuki Sanada'nın 'Scorpion', Joe Taslim'in ise 'Sub-Zero'yu canlandırdığı, Lewis Tan, Jessica McNamee, Tadanobu Asano, Josh Lawson, Mehcad Brooks 'ın başrolleri paylaştığı 'Mortal Kombat', kendisini bir anda kadim savaşçıların arasında bulan 'Cole Young' ve iki alem arasındaki ölümcül dövüşü anlatıyor.

 

 

 

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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