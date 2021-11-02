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Morutan kendini aştı | Galatasaray haberleri

Galatasaray'ın Rumen yıldızı, her geçen gün performansını daha üst seviyeye taşıyor. Gaziantep FK maçında harika bir gol atan Olimpiu Morutan, Galatasaray'daki gol sayısını 3'e çıkardı. Sarı-Kırmızılılar, 21 yaşındaki yıldızın skor katkısı yaptığı hiçbir maçı kaybetmezken, Morutan da şu ana kadar kariyerindeki en yüksek gol ortalamasını yakaladı. (0.25)

Morutan kendini aştı | Galatasaray haberleri

Galatasaray'da Olimpiu Morutan rüzgarı esiyor... Yaz transfer döneminde Steaua Bükreş'ten 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Rumen oyuncu, her geçen gün performansını üst seviyeye çıkarıyor.

Gaziantep FK ile oynanan maçın 45+3.dakikasında muhteşem bir gole imza atarak, SarıKırmızılılar'ın karşılaşmayı kazanmasında önemli rol oynayan 21 yaşındaki 10 numara, taraftarların da gözdelerinden biri oldu. Antep filelerini sarsan Morutan ise Galatasaray'da üçüncü kez gol sevinci yaşadı ve istatistiksel olarak en yüksek gol ortalamasına ulaştı.

Rumen 10 numara, Galatasaray'da şu ana kadar Avrupa Ligi'nde 3, Süper Lig'de ise 9 olmak üzere toplam 12 karşılaşmada forma giydi. Morutan, bu maçlarda 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Her 4 maçta 1 gol sevinci yaşayan Morutan, 0.25'lik ortalama ile kariyerindeki en yüksek gol ortalamasını yakaladı.

Sarı-Kırmızılılar ise Rumen oyuncunun gol ve asist yaptığı karşılaşmaların hiç birini kaybetmedi. Cimbom, bu mücadelelerin 4'ünü kazanırken sadece Kasımpaşa ile berabere kaldı.

Öte yandan Morutan, Galatasaray'da forma giydiği bu 12 maçın hiç birinde 90 dakikayı tamamlayamadı. Terim, 21 yaşındaki yıldıza en fazla süreyi 85 dakika ile Lazio maçında verdi. Yıldız isim, son oynanan Gaziantep FK mücadelesinde ise 75 dakika sahada kaldı.

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