Moskova saldırısı: Rusya, ABD'nin uyarısını görmezden mi geldi?

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Herhangi bir saldırının ardından daima neden durdurulmadığı ya da fark edilmediğine dair sorular gündeme gelir. Ancak Moskova saldırısı, uluslararası gerilim ve güvensizlik ortamında Rusya lideri Vladimir Putin açısında özellikle zorlu sorunlar yaratıyor. Bunların büyük kısmı da Washington’dan gelen bir uyarıdan kaynaklanıyor.

ABD’nin 7 Mart’ta kendi vatandaşlarına yaptığı uyarı alışılmadık derecede ayrıntılıydı. “Aşırılıkçıların” Moskova’daki büyük katılımlı etkinlikleri hedef alma planları olduğu belirtiliyor ve özellikle de konserlerden söz ediliyordu. Amerikalılara gelecek 48 saat içinde kalabalık yerlerden uzak durmaları tavsiye ediliyordu.

Zamanlama pek tutmasa da, diğer ayrıntılar 22 Mart’ta olanlarla örtüşüyor. Washington’ın bir istihbaratı olduğu net gibi görünüyor. Örgüt daha sonra Moskova saldırısının sorumluluğunu üstlendiği bir açıklama yayımladı. ABD, kendi vatandaşlarına açık bir uyarı yapmanın dışında, Rus hükümetiyle doğrudan temas kurduğunu da söylüyor. ABD’li bir yetkili saldırıdan sonraki açıklamasında “ABD hükümeti aynı zamanda bu bilgiyi, uzun süredir devam eden ‘uyarma görevi’ politikası uyarınca Rus makamlarıyla da paylaştı” dedi.

Ülkeler arasında istihbarat paylaşımı yapılan iletişim kanalları bulunuyor. Hatta müttefik olmayan ülkeler arasında bile. Özellikle de bilgi sivillere karşı düzenlenecek bir saldırıyla ilgiliyse. Ancak sorun Moskova bu uyarıları dikkate almadı. Rusya lideri Putin, saldırıdan üç gün önce, işi ülkeyi savunmak olan Federal Güvenlik Teşkilatı (FSB) yöneticilerine konuştu. Başlıca önceliğin “özel askeri operasyonu” desteklemek olduğunu söyledi. Bu, Ukrayna’nın topyekun işgali için kullanılan resmi tanım. Putin, Ukrayna’nın “terör taktiklerine” geçtiğini söyledi. Ayrıca, Batı’dan Rusya içinde gerçekleştirilebilecek potansiyel saldırılarla ilgili “provokatif açıklamalar” yapıldığından bahsetti. Rusya lideri “Uyarılar doğrudan şantaja ve toplumumuzu yıldırmak ve istikrarsızlaştıra niyetine benziyor” dedi.

Bu durum, ABD ve Rusya arasındaki güvensizliğin, Moskova’nın dinlemek istememiş ve bunun yerine uyarıları Ukrayna Savaşı’yla bağlantılı olarak yöneltilen bir tehdit olarak görmüş olabileceğine işaret ediyor. Getty Images ABD’nin sahip olduğu ve ilettiği istihbaratın içeriğini ve ne kadar net olduğunu henüz bilmiyoruz. İstihbarat sıklıkla belirsiz ve bilgiyle harekete geçmesi zor olabilir. Ancak ABD’nin büyük bir istihbarat toplama mekanizması var ve DEAŞ’ı yakından izliyorlar. Moskova saldırısını gerçekleştirdiğinden şüphelenilen örgüt kolu, aynı zamanda Ağustos 2021’de Kabil Havaalanı’ndaki ABD güçleri ve sivillere yönelik düzenlenen saldırıya ve son dönemde de Irak’taki bombalı saldırılarla ilişkilendirilmişti.