Moss - Odd Grenland B maçı rakamları

Norveç 2.Lig Grup 1 maçında Moss ile Odd Grenland B, 03 Eylül 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Moss 23 puanla 9. sırada, Odd Grenland B 17 puanla 10. sırada bulunuyor. Moss son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Odd Grenland B, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 784. İddaa'da Moss kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Odd Grenland B kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Moss son haftadaki Notodden müsabasında 2-1 kazandı.

Odd Grenland B, Vindbjart karşılaşmaında 3-4 yenildi.

Moss, evinde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 9 gol yedi.

Odd Grenland B, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Odd Grenland B, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 19 kez topu kendi kalesinde gördü.

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