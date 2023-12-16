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        Haberler Dünya Mossad Şefi ve Katar Başbakanı’nın Hamas'la yeni bir esir takası anlaşmasını görüştüğü iddiası

        Mossad Şefi ve Katar Başbakanı’nın Hamas'la yeni bir esir takası anlaşmasını görüştüğü iddiası

        İsrail istihbaratı Mossad'ın şefi Barnea ve Katar Başbakanı Al Sani'nin esir takası müzakerelerinin yeniden başlaması için Avrupa'da bir araya geldiği iddia edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 18:41 Güncelleme: 16.12.2023 - 18:41
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        "Mossad Şefi ve Katar Başbakanı görüştü" iddiası
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        İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Şefi David Barnea ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin, Hamas ile esir takasına dair görüşmelerin yeniden başlatılmasını görüştükleri iddia edildi.

        ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesinin ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Mossad Şefi Barnea ve Katar Başbakanı Al Sani'nin, 15 Aralık Cuma gecesi müzakerelerin yeniden başlatılmasını görüşmek üzere Avrupa’da bir araya geldi.

        Haberde, söz konusu görüşmenin "sadece bir başlangıç" olduğu ve sürecin "uzun, zor ve karmaşık" olacağı ifade edildi.

        Söz konusu kaynakların iddiasına göre, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ve Mısır istihbarat şefi Abbas Kemal'in de görüşmeye dair bilgilendirildikleri ve esir takası anlaşmasına dair çabalara yardımcı oldukları aktarıldı.

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        Muhtemel anlaşma kapsamında yaşlı erkeklerin ve önemli sağlık sorunları olanların ya da ciddi şekilde yaralanan esirlerin serbest bırakılabileceği belirtildi.

        İsrail, daha önce Mossad şefini göndermeyi reddetmişti

        İsrail ordusu, saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de dün ellerinde beyaz bayrak taşıyan İsrailli 3 esiri "yanlışlıkla" öldürdüğünü duyurmuştu.

        Olaya tepki gösteren birçok İsrailli ve Gazze Şeridi'ndeki esirlerin aileleri de ateşkes sağlanması ve görüşmelerin yeniden başlatılmasını istemişti.

        İsrail medyası, daha önce "savaş kabinesi"nin, Hamas ile esir takası anlaşması için Mossad şefinin Katar'a gönderilmesini reddettiği ve Hamas'tan sinyal bekleyecekleri bilgisini paylaşmıştı.

        Fotoğraf: AA

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