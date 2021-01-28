Zamalek Kulübü, Mostafa Mohamed'in Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı. 2 milyon dolar karşılığında 1.5 yıllığına kiralanan Mohamed'in 4 milyon dolar'lık satın alma opsiyonu bulunduğu belirtildi.
İMZA FOTOĞRAFI PAYLAŞTI
Mostafa Mohamed, Zamalek'in yaptığı açıklamanın ardından sosyal medya hesaplarından imza attığı sırada çekilen bir fotoğraf paylaştı.
GALATASARAY BORSAYA BİLDİRDİ
Galatasaray'dan borsaya yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel Futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın Kulübümüze satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Zamalek Sports Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Ayrıntılar birazdan...
YORUMLAR