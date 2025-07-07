Motor ustasının 'Psikopat' kedisi sanayinin maskotu oldu

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki küçük sanayi sitesinde esnaflık yapan 48 yaşındaki Şahinkaya'nın kedi sevgisi, yaklaşık 4 yıl önce oğlunun eve Scottish Fold​​​​​​​ cinsi kedi getirmesiyle başladı.

Şahinkaya, daha sonra sanayi sitesindeki 6 kedinin bakımı üstlendi. Kediler için özel mama alanı oluşturan Şahinkaya, dükkanını onların rahatına uygun düzenledi.

Doğduğu günden itibaren yanında olan 'Psikopat' adını verdiği kedisiyle de arasında bir bağ oluşan Şahinkaya, yaklaşık 1,5 yıldır ona ayrı olarak bakıyor.

Şahinkaya'nın yanından ayrılmayan, araba tamiri yaparken onu sürekli izleyen kedisi Psikopat, iş yerindeki tavırlarıyla da kendisini sevdiriyor.

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Dükkanın adeta elemanı haline gelen tekir cinsi kedi, sanayi esnafının da maskotu oldu.

İki çocuk babası Yusuf Şahinkaya, karakteristik özelliği saldırgan olduğu için kedisine Psikopat adını verdiğini söyledi.

Tüm bakımlarıyla yakından ilgilendiğini dile getiren Şahinkaya, sokakta sürekli yaralanan kedisini her zaman tedavi ettirdiğini ifade etti.

Şahinkaya, çalışırken kedisinin de arabaların üstüne, motoruna çıkarak merakla yaptığı işi izlediğini belirterek, "Birlikte motor tamir ederiz, araba tamir ederiz. Oğlum Psikopat, benim yardımcı ustam" dedi.