Akaryakıt fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle sık sık değişiyor. Bu sebeple güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası motorine indirim yapılmıştı. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre akaryakıtta tabela tekrar değişiyor. Bu kez benzine indirim bekleniyor. Peki, benzine ne zaman indirim gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak, kaç TL? İşte 15 Aralık 2025 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları…