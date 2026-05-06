        Haberler Bilgi Ekonomi Motorin ve benzine zam var mı? LPG'ye indirim gelecek mi? 6 Mayıs Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları

        Akaryakıtta tabela değişiyor! Motorin ve benzine zam var mı? LPG'ye indirim gelecek mi?

        Brent petrolde yaşanan düşüş akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi yarattı. Döviz kuru ve petrolde yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre perşembe gününden itibaren benzine zam, LPG'de (otogaz) indirim bekleniyor. Peki, "Motorin ve benzine zam var mı? LPG'ye indirim gelecek mi?" İşte 6 Mayıs 2026 Çarşamba Ankara, İzmir, İstanbul güncel akaryakıt fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 19:09 Güncelleme:
        1

        Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Son haftalarda küresel piyasalarda gerileyen brent petrol fiyatları, akaryakıt maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre perşembe gününden itibaren benzine zam, otogazda ise indirim bekleniyor. Peki, Motorin ve benzine zam var mı? LPG'ye indirim gelecek mi? İşte benzin, motorin ve LPG fiyatları...

        2

        MOTORİN VE BENZİNE ZAM VAR MI?

        Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre perşembe gününden itibaren benzine 50 kuruş zam yapılması bekleniyor.

        Motorinde ise herhangi bir indirim ya da zam gelişmesi bulunmuyor.

        3

        LPG (OTOGAZA) İNDİRİM Mİ GELİYOR?

        Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren otogaza (LPG) 1,33 TL indirim bekleniyor.

        4

        İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI (Avrupa Yakası)

        Benzin: 63.94 TL

        Motorin: 71.72 TL

        LPG: 34.99 TL

        5

        İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI (Anadolu Yakası)

        Benzin: 63.80 TL

        Motorin: 71.58 TL

        LPG: 34.39 TL

        6

        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 64.91 TL

        Motorin: 72.84 TL

        LPG: 34.87 TL

        7

        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 65.19 TL

        Motorin: 73.11 TL

        LPG: 34.79 TL

        Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebilmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu Çin'e gönderilecek
        YSK Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
        Osimhen'in parası çıktı!
        Bugün Ne Oldu? 6 Mayıs 2026'nın haberleri
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        "Google" hesabından takip detayı ortaya çıktı
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        "Göz önünde olmayı tercih etmiyoruz"
        Petrolde sert düşüş
        Avrupa'nın Erivan çıkarmasının satır araları neler?
        Çanakkale Savaşları'nda eşine yazmış! "Bize eğlence gibi geliyor"
        Yüksek faiz sürdürülebilirliği bozuyor
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
