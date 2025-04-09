Benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları brent petrol tarafından esen rüzgarlarla yön buluyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı tarife savaşlarının etkisiyle petrol fiyatları sert düştü. Fiyatlar 4 yılın en düşük seviyelerinde seyrederken bu gerileme, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Önce LPG, daha sonra motorine indirim geldi. Yeni fiyatlar pompaya yansırken, şimdi de benzine indirim bekleniyor. Araç sahipleri ise bu noktada ‘’Benzine indirim ne zaman gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak?’’ sorularına yanıt arıyor. İşte, 9 Nisan 2025 İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları…