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        Haberler Bilgi Ekonomi Motorinden sonra benzine de indirim geliyor! Benzine indirim ne zaman, litre fiyatı ne kadar olacak? 9 Nisan 2025 İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları

        Motorin sonrası benzine de indirim geliyor! Benzine ne zaman indirim gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak?

        Akaryakıt fiyatları son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Trump yönetiminin Çin ile kısasa kısas bir ticaret savaşını yoğunlaştırmak için harekete geçmesi ve küresel talep büyümesinin gidişatına ilişkin endişeleri alevlendirmesinin ardından petrol 2021'den bu yana ilk kez varil başına 60 doların altına geriledi. Petrol fiyatlarındaki düşüş, akaryakıt fiyatlarına olumlu yansıdı. Akaryakıt ürünlerinden LPG'ye ve motorine indirim geldi. Şimdi de benzine indirim yapılması bekleniyor. Peki, benzine indirim ne zaman gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak? 9 Nisan 2025 İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 10:50 Güncelleme: 09.04.2025 - 10:51
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        Benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları brent petrol tarafından esen rüzgarlarla yön buluyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı tarife savaşlarının etkisiyle petrol fiyatları sert düştü. Fiyatlar 4 yılın en düşük seviyelerinde seyrederken bu gerileme, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Önce LPG, daha sonra motorine indirim geldi. Yeni fiyatlar pompaya yansırken, şimdi de benzine indirim bekleniyor. Araç sahipleri ise bu noktada ‘’Benzine indirim ne zaman gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak?’’ sorularına yanıt arıyor. İşte, 9 Nisan 2025 İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları…

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        BENZİNE İNDİRİM BEKLENİYOR

        Benzine 10 Nisan Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 24 kuruşluk indirim yapılacağı öngörülüyor.

        İndirim gelmesi halinde İstanbul'da benzin 44.59 liraya, Ankara'da 45.16 liraya, İzmir'de 45.51 liraya gerileyecek.

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        LPG VE MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

        LPG'ye 8 Nisan Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruşluk indirim yapıldı.

        Motorin litre fiyatına da 9 Nisan Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 64 kuruşluk indirim geldi.

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        AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

        Benzin, motorin ve LPG (otogaz) fiyatları iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor. İşte; 9 Nisan 2025 güncel İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları…

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        İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 46.83 TL

        Motorin litre fiyatı: 44.31 TL

        LPG litre fiyatı: 27.39 TL

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        İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 46.68 TL

        Motorin litre fiyatı: 44.19 TL

        LPG litre fiyatı: 26.79 TL

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        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 47.40 TL

        Motorin litre fiyatı: 45.06 TL

        LPG litre fiyatı: 27.29 TL

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        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 47.75 TL

        Motorin litre fiyatı: 45.40 TL

        LPG litre fiyatı: 27.24 TL

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        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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