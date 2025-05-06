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        Haberler Bilgi Ekonomi Motorine bir indirim daha geliyor! Motorine ne kadar ve ne zaman indirim gelecek, pompaya ne zaman yansıyacak?

        Motorine bir indirim daha geliyor! Motorine ne kadar ve ne zaman indirim gelecek?

        ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da birçok ticaret ortağından ithal edilen ürünlere ek vergi uygulayacağını açıklamasının ardından düşüşe geçen petrol fiyatları, Çin'den gelen misilleme adımının ardından 9 Nisan'da son dört yılın en düşük seviyesini test etti. Bu gelişmeler beraberinde motorine indirim getirirken, bir indirimin daha yolda olduğu öğrenildi. Peki, motorine ne zaman ve ne kadar zam gelecek? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 15:59 Güncelleme: 06.05.2025 - 15:59
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        Motorine gelen indirim sonrası bir indirimin daha yapılması bekleniyor. Uluslararası brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalardan etkilenen motorin fiyatına en son 1 lira 2 kuruş indirim geldi. Peki, motorine ne kadar ve ne zaman indirim yapılacak? İşte, son gelişmeler...

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        MOTORİNE ARKA ARKAYA İNDİRİM!

        LPG'nin (otogaz) litre satış fiyatına 1 lira 2 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar, 6 Mayıs 2025 Salı gününden itibaren tabelalara yansıdı. 7 Mayıs Çarşamba itibarıyla motorine 1 lira 29 kuruş indirim daha bekleniyor.

        3

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 45,00 TL

        Motorin litre fiyatı: 45,24 TL

        LPG litre fiyatı: 25,26 TL

        4

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 45,15 TL

        Motorin litre fiyatı: 45,35 TL

        LPG litre fiyatı: 26,03 TL

        5

        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 46,13 TL

        Motorin litre fiyatı: 46,50 TL

        LPG litre fiyatı: 25,77 TL

        6

        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 45,74 TL

        Motorin litre fiyatı: 46,14 TL

        LPG litre fiyatı: 25,87 TL

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