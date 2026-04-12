        Haberler Bilgi Ekonomi Motorine indirim mi geliyor? 12 Nisan Pazar Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?

        Brent petrolde yaşanan düşüş, akaryakıtta indirim beklentisi oluşturdu. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz günlerde Orta Doğu'daki ateşkes beklentisiyle motorine 12,94 TL, benzinde ise 1,09 TL indirim yapılmıştı. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre motorine önümüzdeki günlerde indirim gelmesi bekleniyor. Peki, "Motorine indirim mi geliyor, 12 Nisan Pazar Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?" İşte 12 Nisan Pazar güncel akaryakıt fiyatları ile benzin, motorin ve LPG pompa fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2026 - 19:47 Güncelleme:
        Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika indirim ve zam gelişmeleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Üst üste gelen zam haberlerinin ardından, brent petrolün düşüşü ile birlikte akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi yarattı. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz günlerde motorine 4,13 TL benzine 1,78 TL zam gelmişti. Brent petrolde yaşanan dalgalanma ve Orta Doğu'daki ateşkes çağrıları akaryakıt fiyatlarında indirim gelebileceğine gösteriyor. Peki, "Motorine indirim mi geliyor? 12 Nisan Pazar Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?" İşte detaylar...

        MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELİYOR?

        Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 14 Nisan Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 4,35 lira indirim yapılması bekleniyor.

        GECE YARISI ZAM GELMİŞTİ

        Motorin ve benzin fiyatları zamlandı. Buna göre motorine 4,13 TL zam geldi. Benzine ise 1,78 TL zam yapıldı. Ancak "Eşel Mobil" uygulaması sayesinde bu artışın tamamı değil 45 kuruşluk tutarı pompaya yansıtıldı.

        AKARYAKITA ÇİFTE İNDİRİM GELMİŞTİ

        Akaryakıt piyasasında fiyatlar son dönemde adeta baş döndürücü bir hızla değişiyor. 10 Nisan 2026 itibarıyla küresel petrol fiyatlarındaki düşüş ve Orta Doğu’daki ateşkes beklentileriyle motorinde 12,94 TL, benzinde ise 1,09 TL indirim yapılmıştı.

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI

        Benzin: 62.63 TL/LT

        Motorin: 76.56 TL/LT

        LPG: 34.99 TL/LT

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI

        Benzin: 62.49 TL/LT

        Motorin: 76.42 TL/LT

        LPG: 34.39 TL/LT

        ANKARA

        Benzin: 63.61 TL/LT

        Motorin: 77.69 TL/LT

        LPG: 34.87 TL/LT

        İZMİR

        Benzin: 63.88 TL/LT

        Motorin: 77.97 TL/LT

        LPG: 34.79 TL/LT

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
