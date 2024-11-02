Motorine indirim, LPG'ye zam
Akaryakıt fiyatlarında dün gece itibariyle değişim gerçekleşti. Motorinde 12 kuruşluk indirim, LPG'de ise 71 kuruşluk zam yapıldı
Akaryakıt fiyatlarında değişim yaşandı. Dün gece itibariyle geçerli olmak üzere motorine 12 kuruşluk indirim, LPG'ye ise 71 kuruşluk zam yapıldı.
Güncel litre fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa yakası
Benzin: 42.84 TL
Motorin: 42.81 TL
LPG : 26.03 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin fiyatı: 42.72 TL
Motorin: 42.75 TL
LPG: 25.49TL
Ankara
Benzin: 43.26 TL
Motorin: 43.36 TL
LPG: 26.04 TL
İzmir
Benzin: 43.70 TL
Motorin: 43.85 TL
LPG: 26.04 TL